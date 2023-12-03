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中國854萬人債務違約創新高 「凸顯經濟不景氣」

編譯任中原／綜合外電
中國消費者走過購物中心，數據顯示購物者正在勒緊荷包。（美聯社）
中國消費者走過購物中心，數據顯示購物者正在勒緊荷包。（美聯社）

中國個人債務違約人數已激增到疫情爆發以來新高，凸顯中國經濟不景氣之深、以及復甦所遭遇的阻礙。

英國金融時報（FT）報導，中國法院的數據顯示，目前共854萬人因為無法償還房貸、企貸及其他債務，被主管機關納入黑名單，年齡從18~59歲不等。違約人數約相當於中國工作年齡人口的1%，遠高於2020年初實施防疫封控時期的570萬人。

中國違約人數激增，將使消費者信心更難回升，也凸顯出中國缺少個人破產相關法律，因而難以削弱債務激增對金融與社會的衝擊。

黑名單是由銀行等債權人控告債務人未能如期還款所產生。依據中國法律，被納入黑名單者將不得從事多種經濟活動，包括購買機票，使用行動支付工具，本人及家人不得擔任政府職務，甚至不准行駛收費道路。這將進一步拖累經濟復甦，並抑制消費者信心。

恒生銀行首席中國經濟學者王丹表示，「違約者激增不只是景氣循環的產物，也是結構性問題。目前情況還沒有壞到底」。

個人債務危機源自於消費者之前拚命借錢。北京社科院金融所支付清算研究中心的數據顯示，截至今年9月止，家庭負債占國內生產毛額（GDP）比率達到64%，比十年前提高近一倍。另外由於經濟持續疲軟，工資成長停滯，甚至下降，加上青年失業衝破20%，使愈來愈多消費者因掉入現金陷阱而停止還債。

招商銀行本月表示，2022年卡債超過90天未還、成為壞帳的件數比上年同期增加22%；上海中國指數研究院指出，今年1~9月全國有58.4萬職工放無薪假，比去年同期增加近三分之一。

破產 行動支付 疫情

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