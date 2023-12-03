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中國收緊IPO 滬深兩市10、11月罕見「零受理」

記者黃雅慧／即時報導
中國官方宣布收緊IPO後，滬深兩市在10月、11月兩個月中「罕見」零受理IPO申請。路透
中國官方宣布收緊IPO後，滬深兩市在10月、11月兩個月中「罕見」零受理IPO申請。路透

中國證監會自8月宣布收緊IPO以來，券商中國統計，10月、11月滬深兩地交易所罕見出現「零受理」的情況；北交所IPO市場相對有「人氣」，近三個月以來（8月27日至11月27日）合計受理27家，與去年同期基本持平。

中國證監會發布優化IPO、再融資監管安排，稱「根據近期市場情況，階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡」。 同時還對上市公司再融資行為作出部分條件限制。而上述規定被中國業內人士稱「827新政」。

報導統計，在新政之後的三個月，也就是8月27日至11月27日期間，滬深北三地交易所合計受理38家IPO企業，其中滬市和深市分別只受理了4家、7家。其中，上述滬深兩地交易所合計受理的11家均發生在9月，相比往年的9月申報小高峰已明顯減少，年減約六成。

券商投行人士表示，「827新政」實施後，其手上的IPO客戶目前正對政策走向觀望中，不著急申報；另一名深圳券商人士表示，一是監管審核收緊，節奏放慢；二是在盈利能力、研發投入、行業限制等問題上，有些企業有「硬傷」。

不過，在官方助推下，北交所狀況相對持平。華北一家中小券商投行人士表示，從監管層多輪宣講及培訓來看，當前北交所發行上市理念更包容，比如農業等仍然可以上市。而在業績波動、研發指標等問題上，監管尺度也相對包容。

除了申請減少外，審核速度也在放緩。報導引述Wind數據統計，8月27日至11月27日期間，滬深北三地交易所合計安排51家IPO企業上會，相比去年同期的176家驟減逾七成。即便是北交所，上會家數也較去年同期減少近六成。

投行人士表示，「吃穿住」等大消費類行業的IPO上市難。尤其在「827新政」後，這類終止IPO的企業數量在增加。「農副食品加工業」、「食品製造業」、「零售業」、「餐飲業」、「紡織服裝及服飾業」等領域IPO撤回率較高。

第一財經報導，目前滬深京三大交易所合計共有766家企業在排隊IPO，創近四年來新低。深圳大象投資顧問首席諮詢專家譚格非指出，儘管目前有不少企業積極準備申報科創板或創業板，但排隊總數在未來一年多的時間裡很可能會繼續減少。

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