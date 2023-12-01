中國32個城市地鐵 僅有5城賺錢

32個城市地鐵僅有5城獲利，武漢領先第二名深圳近44億。圖為深圳地鐵11號線商務艙的收費是普通艙的三倍。（中新網）

今年大陸一些城市地鐵 刮起了「開源節流」風，多地地鐵計畫被叫停。根據統計，扣除地方政府補貼後，仍有武漢 、深圳、濟南、上海、常州5個城市有獲利。深圳排名第二，與「最賺錢」的武漢相差近人民幣10億元(約合1.4億美元)。

中國新聞周刊報導，2022年，武漢地鐵淨利為人民幣15.7億元(約合2.2億美元)，其他收益為人民幣0.87億元(約合0.1億美元)，扣除補助，仍有人民幣14.83億元(約合2.1億美元)盈利，是目前公布的32個城市中唯一除補助淨利潤超人民幣10億元的城市。

「武漢地鐵同樣採用的是大眾運輸導向型發展（TOD）模式。」武漢大學城市設計學院院長李志剛指出，武漢從2014年開始探索該模式。

從規劃角度看，武漢地鐵TOD與深圳的差異是，將軌道交通與武漢都市圈建設結合，利用軌道交通快運、量大、精準的特點，將「武鄂黃黃」四座城市的人口、資源要素銜接，進而提高人口規模、消費規模，提高「軌道+物業」營收的可持續性。

今年9月起，廣州和佛山告別「滿15次後打6折」的地鐵票價累次優惠。新方案實施「滿額優惠」，普通乘客在一個月內，乘坐廣州地鐵公車累計實際支出票款滿人民幣80元不滿人民幣200元部分享受8折優惠，超出人民幣200元部分享受5折優惠。

以上班族每月工作22天、往返搭乘44次地鐵計算，當單程票價超過人民幣9元時，乘客才能在新方案中享有更大優惠。對大多數普通打工人來說，地鐵「暗中」漲價了。

杭州和北京 則分別在節能上下功夫。今年4月起，杭州地鐵公告，部分站點自動扶梯僅於工作日上下午開啟。

各大城市地鐵在今年的頻繁動作，都與「降本增效」密切相關，絕大多數城市地鐵去年都虧了不少錢。

今年以來，多地地鐵計畫被叫停，再次引發人們對地鐵建設與營運成本的關注。

北京交通大學國家交通發展研究院副院長李紅昌分析，世界範圍內，也只有香港等極個別城市可以靠票價實現主營業務盈利。

李紅昌指出，軌道交通是城市基礎設施，本身的公益性決定了其票價偏低，不可能完全按照市場方式定價，修建地鐵也不是為了追求高利潤和高回報。