我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車補助新規出爐 想拿7500元變難…1條就破功

延續11月漲勢…道指飆300點 史指收今年新高

中國32個城市地鐵 僅有5城賺錢

記者林宸誼／即時報導
32個城市地鐵僅有5城獲利，武漢領先第二名深圳近44億。圖為深圳地鐵11號線商務艙的收費是普通艙的三倍。（中新網）
32個城市地鐵僅有5城獲利，武漢領先第二名深圳近44億。圖為深圳地鐵11號線商務艙的收費是普通艙的三倍。（中新網）

今年大陸一些城市地鐵刮起了「開源節流」風，多地地鐵計畫被叫停。根據統計，扣除地方政府補貼後，仍有武漢、深圳、濟南、上海、常州5個城市有獲利。深圳排名第二，與「最賺錢」的武漢相差近人民幣10億元(約合1.4億美元)。

中國新聞周刊報導，2022年，武漢地鐵淨利為人民幣15.7億元(約合2.2億美元)，其他收益為人民幣0.87億元(約合0.1億美元)，扣除補助，仍有人民幣14.83億元(約合2.1億美元)盈利，是目前公布的32個城市中唯一除補助淨利潤超人民幣10億元的城市。

「武漢地鐵同樣採用的是大眾運輸導向型發展（TOD）模式。」武漢大學城市設計學院院長李志剛指出，武漢從2014年開始探索該模式。

從規劃角度看，武漢地鐵TOD與深圳的差異是，將軌道交通與武漢都市圈建設結合，利用軌道交通快運、量大、精準的特點，將「武鄂黃黃」四座城市的人口、資源要素銜接，進而提高人口規模、消費規模，提高「軌道+物業」營收的可持續性。

今年9月起，廣州和佛山告別「滿15次後打6折」的地鐵票價累次優惠。新方案實施「滿額優惠」，普通乘客在一個月內，乘坐廣州地鐵公車累計實際支出票款滿人民幣80元不滿人民幣200元部分享受8折優惠，超出人民幣200元部分享受5折優惠。

以上班族每月工作22天、往返搭乘44次地鐵計算，當單程票價超過人民幣9元時，乘客才能在新方案中享有更大優惠。對大多數普通打工人來說，地鐵「暗中」漲價了。

杭州和北京則分別在節能上下功夫。今年4月起，杭州地鐵公告，部分站點自動扶梯僅於工作日上下午開啟。

各大城市地鐵在今年的頻繁動作，都與「降本增效」密切相關，絕大多數城市地鐵去年都虧了不少錢。

今年以來，多地地鐵計畫被叫停，再次引發人們對地鐵建設與營運成本的關注。

北京交通大學國家交通發展研究院副院長李紅昌分析，世界範圍內，也只有香港等極個別城市可以靠票價實現主營業務盈利。

李紅昌指出，軌道交通是城市基礎設施，本身的公益性決定了其票價偏低，不可能完全按照市場方式定價，修建地鐵也不是為了追求高利潤和高回報。

地鐵 武漢 北京

上一則

買不起羽絨服？「軍大衣」成中國00後新寵

延伸閱讀

紐約市G線地鐵至明年2月 深夜期間部分停運

紐約市G線地鐵至明年2月 深夜期間部分停運
中國安檢過度普及 胡錫進稱浪費資源、地鐵慘虧

中國安檢過度普及 胡錫進稱浪費資源、地鐵慘虧
信號技術升級 G線11/30起夜間停運

信號技術升級 G線11/30起夜間停運
紐約市地鐵延遲 F線最嚴重

紐約市地鐵延遲 F線最嚴重

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
朱令在病床上迎來50歲生日。（視頻截圖）

鉈中毒28年…清華女朱令智力剩7歲 病榻過50歲生日

2023-11-25 05:30

超人氣

更多 >
12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024
傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了
馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒
「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元

「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元
眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯