我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

詐欺案 川普從主審法官罵到書記官 法院再令封口

被調查？南華早報記者10月底赴京採訪後失聯

記者陳宥菘／即時報導
日本共同社報導，香港南華早報記者陳敏莉（Minnie Chan）10月底前往北京採訪「香山論壇」後失聯。（取材自陳敏莉臉書）
日本共同社報導，香港南華早報記者陳敏莉（Minnie Chan）10月底前往北京採訪「香山論壇」後失聯。（取材自陳敏莉臉書）

日本共同社30日報導，香港南華早報資深記者陳敏莉（Minnie Chan），10月底前往北京採訪「香山論壇」後失聯，其友人擔心她可能正遭到當局調查。

陳敏莉專門報導中國國防、外交議題。北京「香山論壇」10月底登場，活動停了三年後復辦，加上中國防長李尚福先前被免職，外界關注軍事高層及論壇動態。陳敏莉於10月29日至31日前往北京採訪，最後一次有人聯絡到她是在11月1日，隨後下落不明。

共同社曾向南早查詢陳敏莉失聯一事，南早透過電郵回應表示，陳敏莉現正休假，但基於隱私不會提供更多細節。

陳敏莉撰寫的最後一篇報導於11月1日刊登在南早網站，是關於中國面對以哈衝突最重要、迫切要做的事什麼。

據報導，她的私人社交媒體X帳號則定格在10月20日。而她的Facebook雖然於11月1日及11日都還有發文，但也都有人留言問「她在哪裡？」其中包含軍事專家平可夫，他在貼文下方留言：「這個不是她貼的。她在哪裡？」、「我再提醒一次：她在哪裡？」

自由亞洲電台報導，平可夫表示，陳敏莉平時都會點讚他分享的文章，但11月就沒有再點讚，且根本沒看，令他感到奇怪。

陳敏莉自2005年起任職於南華早報，是中國版資深記者，主要負責中國國防、外交、政治等議題，曾多次作出與軍事發展有關的報導。她畢業於香港大學國際公共事務碩士學位。

北京 香港 隱私

上一則

太懂統計耍小聰明？陝西地方遭點名追求政績造假數據

延伸閱讀

紐時交易錄峰會／蔡英文：中國面臨內部挑戰 不是考慮犯台時機

紐時交易錄峰會／蔡英文：中國面臨內部挑戰 不是考慮犯台時機
拜習會前 奧斯丁再籲美中防長對談

拜習會前 奧斯丁再籲美中防長對談
李尚福下台 恐影響中國對外政策

李尚福下台 恐影響中國對外政策
李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

熱門新聞

中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜

這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床