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習近平97歲母齊心罕見露面 官媒紀錄片回憶習仲勛

記者廖士鋒／即時報導
習近平之母齊心近日罕見露面受訪，強調家風是「不能翹尾巴」。（圖／截自央視新聞）
習近平之母齊心近日罕見露面受訪，強調家風是「不能翹尾巴」。（圖／截自央視新聞）

中共總書記習近平之母齊心近年來相當少露面，海外社群媒體今年還曾一度流傳齊心身體狀況的說法，不過在官媒央視最新製播的紀錄片中，齊心露面談論其丈夫習仲勛，強調習仲勛對孩子有要求，「不能翹尾巴」。

央視近日播出共6集的習仲勛紀錄片《赤誠》，分別以「信仰永恆」、「群眾領袖」、「勇擔重任」、「丹心無悔」、「為天下先」、「赤子情深」面向講述習仲勛的一生，這也是2013年後官媒再度拍攝習仲勛紀錄片，紀念他誕辰110周年。

片中，現年97歲、久未露面的齊心也出鏡受訪，表示「他（習仲勛）說我不僅是個好父親，而且是個好丈夫，對孩子們有要求，不能翹尾巴（自命不凡），幹部子弟優越感這是世人很討厭的，再一個呢，比職務，比父親的職務哪個高低，這都是翹尾巴」。

中共2013年曾舉辦紀念習仲勛誕辰100周年活動，當時齊心曾在人民日報撰寫長文回憶，她指出「我們的兩個兒子從小就穿姐姐穿過的衣服和花布鞋，記得近平因同學笑話而不願穿女孩子的鞋子時，仲勛總是哄他說：『染染穿一樣。』在仲勛的影響下，勤儉節約成了我們的家風」。

據陝西日報報導，2023年10月15日，「陝西省紀念習仲勛同志誕辰110周年座談會」在渭南市富平縣舉行。習近平胞弟習遠平當時轉達了齊心對家鄉人民的親切問候。他說，「三秦大地是父親生於斯長於斯的故鄉，也是他革命生涯的起點和葉落歸根的桑梓之地」，對他和革命先輩的最好告慰，「就是要不忘初心、牢記使命，沿著社會主義現代化國家建設的偉大征程闊步前進」。

習近平 中共 社群媒體

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