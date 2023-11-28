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中國地方開始過緊日子 雲南省縮減會議支出減少開支

記者黃雅慧／即時報導
雲南省財政廳23日發布消息表示，採取有效措施規範和加強省級機關會議費管理。圖為中國中央政治局常委、國務院總理李強在京主持召開平台企業座談會圖。（新華社）
雲南省財政廳23日發布消息表示，採取有效措施規範和加強省級機關會議費管理。圖為中國中央政治局常委、國務院總理李強在京主持召開平台企業座談會圖。（新華社）

中國經濟不佳，地方財政困難，雲南省政府開始減少開支。雲南省財政廳23日發布消息表示，從「精簡、規範、節儉」三原則來採取有效措施規範和加強省級機關會議費管理。包括「從緊核定會議費預算」、「分類明確辦會經費標準」、「從嚴規範會議費支出」等。

在「從緊核定會議費預算」方面，雲南省財政廳要求，要科學壓減會議活動頻次規模，從嚴從緊核定會議費預算，從源頭上減少會議經費開支，同時從嚴控制會議數量、會期和參會人數規模。

在「分類明確辦會經費標準」方面，省財政廳明確：線下會議費實行綜合定額控制，一、二、三、四類會議分別以每人每天人民幣600元、500元、400元、300元為開支上限，

而在「從嚴規範會議費支出」方面，省財政廳提出如外出召開，場所實行政府採購定點管理。不得到所在地區以外地方開會，也禁止到風景名勝區開會，會議不配發文件袋、筆和筆記本。不得組織和參加旅遊及與會議無關的參觀活動等方式來降低會議成本。

除了雲南省以外，此前中國部分地區開始實施緊縮財政。每日經濟新聞報導，湖北省已經有緊縮性的財政政策。湖北省民政廳每年按不低於5%的比例壓減會議費、培訓費等一般性支出，湖北省民政廳規劃財務處處長程良波表示，2020-2022年，省民政廳累計壓縮財政一般性支出人民幣775.3萬元。

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