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中國最大資金管理公司中植系爆雷 金額逾363億美元

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中國最大資金管理公司中植系爆雷 金額逾363億美元

記者謝守真／即時報導
中國最大的資金管理公司中植集團已資不抵債，金額恐高達]。（中新社）
中國最大的資金管理公司中植集團已資不抵債，金額恐高達]。（中新社）

中國最大的資金管理公司中植集團，在傳出債務危機5個月後，終於正式官宣暴雷。中植集團日前向投資人發出道歉信，坦承公司已嚴重資不抵債，金額恐達人民幣2,600億元（人民幣，下同，約363億美元）。25日晚間則傳出，北京警方已對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，並對該公司多名高層採取刑事強制措施。

據財新網報導，在傳出財務危機5個月後，投資人終於在近日等到中植集團的官方數據。11月22日，中植集團向投資人發出致歉信，承認經中介機構核查發現，目前集團總資產約人民幣2千億元，相關負債本息規模約人民幣4,200億至4600億元。亦即，目前公司「資不抵債」金額達人民幣2,200億元至2,600億元。

中植集團在這封致歉信中提到，由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值情況嚴重。「初步盡調顯示，集團已嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險，短期內可用於兌付債務的資源遠低於整體債務規模。」

實際上，「中植系」早在今年夏天就傳出債務危機。自6月下旬起，該集團四大財富管理公司恒天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富代銷的定融產品即相繼出現逾期，並於7月後全面停兌，相關聯的信託公司中融信託8月起也開始爆發違約。

事實上，在中植集團創辦人解直錕過世後，該集團的情況就一路走下坡，並陷入流動性危機，其中1個關鍵導火線是該集團在房地產的投資失利。中植系目前較難變現的資產還有上市公司股權，其持股在5%以上的A股上市公司約有18家。

據悉，解直錕於1995年創辦黑龍江中植企業集團，隨後於2000年後進軍金融業，並在2008年轉為以金融投資為核心業務，陸續取得信託保險、租賃、公私募等名類金融牌照，同時組建前述的四大財富管理公司。

在中植系最風光的2015年，一度投資高達57家上市公司。後因中國股市與房市隨著經濟整體走弱，加上官方持續強化金融整頓與監管，中植系「短債長投」等資本操作模式的風險也開始11暴露 。

據知情人士早前透露，中植系在中國約有20萬財富管理客戶，若按人均投資人民幣200萬元保守推算，涉及的金額將高達4000億元。

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