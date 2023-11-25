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白紙運動將滿一周年 中國強力維穩禁止紀念言行

中央社台北25日電
「白紙運動」將滿周年。圖為去年11月27日，北京街頭。（路透）
「白紙運動」將滿周年。圖為去年11月27日，北京街頭。（路透）

白紙運動」將滿周年，中國啟動強力維穩，嚴防出現紀念活動，並刪除所有與白紙運動相關的網路訊息。在白紙運動起源地南京傳媒學院，有學生反映，校方對去年參與的學生採取「人盯人」作法。

美國之音報導，受到當局長期監控、限制人身自由的北京異議人士胡佳23日透過網路電話會議對幫助中國人脫離「清零」苦海的白紙運動所有親歷者表達感恩，並指他們救了國家。胡佳預料，當局會嚴密防範紀念白紙運動，要讓所有人如同六四一樣忘記白紙運動與其訴求。

去年11月26日，為悼念兩天前新疆烏魯木齊吉祥苑小區火災因疫情封控來不及逃生的罹難者，南京傳媒學院一名學生在校內舉起白紙表達沉痛哀悼與無言抗議，隨即蔓延至中國多地形成大規模反對動態清零政策的示威運動，被視為中國其後放棄清零、解除封控的主因。

社群訊息顯示，中國近期展開強力維穩，嚴防出現白紙運動一周年紀念言行。

在發源地南京傳媒學院，有學生向X平台網紅「李老師不是你老師」反映，因為鄰近白紙運動一周年，校內開始戒備，去年參加過白紙運動的同學被校方採取「人盯人」，每個人都有一名專門的學生負責盯著。

學生表示，南京傳媒學院內包括去年聚集大批學生舉白紙的商業廣場都有人守著不讓外人進入，現在必須一一刷臉過閘機才能進入。

北京一名曾參與白紙運動的大學生也表示，最近警方找上門，還打電話給所有去年參與過的學生，詢問最近有沒有出遊活動，還問有沒有網路翻牆軟體以及工作等私人問題。

上海市烏魯木齊路去年26日晚間爆發大規模白紙運動，當時還有人高喊「習近平下台」、「共產黨下台」，其後多人被捕，躍為國際關注焦點。據當地網友反映，上海警方目前在烏魯木齊路周邊部署多輛警車與警員戒備。

中國網路社群訊息顯示，網管當局全力刪除任何與白紙運動有關的訊息，「白紙運動」、「白紙行動」被列為禁搜詞，搜尋不會出現任何結果。搜尋「烏魯木齊火災」、「吉祥苑」等相關詞，只顯示過往官媒報導的新聞。

搜尋「白紙」也得不出任何與白紙運動相關訊息。近日，中國網友接力發布作家馮驥才的名言，「風可以吹起一大張白紙，卻無法吹走一隻蝴蝶，因為生命的力量在於不順從」。

截至目前，中國各地據報未出現任何白紙運動紀念活動。

胡佳表示，「黨國現在肯定是要讓所有人都忘記白紙運動與群眾的口號和訴求。像當年的六四一樣，越少人知道它，越少人再去回想它，更不要說去紀念它」。

他指出，「如果有人想在境內紀念白紙運動，一定會受到打擊。而且在這之前，當局一定會鋪設一些各種各樣的、明的暗的措施，去防止亮馬橋（北京白紙運動聚集地）那個地方，防止白紙在街頭出現，以及防止網路上有人用各種各樣的方式，去紀念這場運動」。

胡佳說，這是因為白紙運動讓一個近乎瘋狂的、毫無理性的、整個折騰社會的形式戛然而止，踩了一個急刹車。若不是這個刹車，很多人還不會醒悟，「那3年的許多（封控）措施有多麼荒謬，給這個社會造成多麼深遠的影響，以及它所帶來的各種各樣的經濟下行的壓力。幸好有這場刹車，不至於讓中國急劇墮入深淵，自我毀滅」。

白紙運動 北京 六四

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