我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放大招 華人搶到凌晨

加薩人質獲釋只是「開始」 拜登稱有機會延長停戰

中國英語熟練度排名驟降20名 連年下滑原因找到了？

記者廖士鋒／即時報導
港媒認為大陸英語熟練度排名下滑，與政策轉向有關。圖為中共總書記習近平2021年5月31日到北京育英學校考察，並與小學生們交流。（新華社）
港媒認為大陸英語熟練度排名下滑，與政策轉向有關。圖為中共總書記習近平2021年5月31日到北京育英學校考察，並與小學生們交流。（新華社）

中國民眾的英語熟練度指標排名最新結果是82名，較去年驟降20名，在新冠疫情後，東亞地區的排名都呈現下降趨勢，日本則排名87位。對於中國連年下滑，港媒指出，這背後或許與中國政策變化有關。

2023年英語熟練度指標（EF EPI）11月21日晚間在上海發布，澎湃新聞指出，中國英語熟練度得分是464分，位居全球第82、亞洲第14。報告顯示，香港、北京、上海分別是中國統治下的前三城市，此外31歲至40歲成年人的英語熟練度在過去兩年中得分最高，甚至高於最年輕的群體。

對這樣的調查結果，南華早報提到今年成績其實下降20名之多，去年排名第62位，2021年排名第49位，2020年排名第38位，整體來看，近年中國英語熟練度指標排名是節節往下掉。

報導援引具有官方背景的廣東省體制改革研究會執行會長彭澎說法指出，中國排名下滑可能意味著這個世界第二大經濟體關心英語的公民越來越少，但他強調，「對工作來說，這仍然非常重要」，尤其在外商投資企業，談訂單、談合約還是需要它」。

為何中國排名連年下滑？報導認為，背後與官方的教育改革、與西方關係冷淡、學術交流減少可能有關。

其中，中國官方的政策變化值得注意。南華早報2022年1月曾提到，中國境內有越來越多的國際學校宣布關閉或只接受外國學生，中國學生在境內獲得西方同等教育變得更加困難。

中國國務院在2021年5月通過新的《民辦教育促進法實施條例》，對「義務教育」階段的辦校有嚴格規定，當中要求民辦學校應當堅持中國共產黨的領導，在境內設立的外商投資企業以及外方為實際控制人的社會組織不得舉辦、參與舉辦或者實際控制實施義務教育的民辦學校；實施義務教育的民辦學校不得使用境外教材。

教育 投資 國務院

上一則

緬甸果敢局勢緊張 中國使館急籲老街中方人士撤離

延伸閱讀

上海學生誤坐地鐵愛心座 老翁站面前罵「羞恥嗎」 影片瘋傳掀議

上海學生誤坐地鐵愛心座 老翁站面前罵「羞恥嗎」 影片瘋傳掀議
金陵遺印

金陵遺印
窗裡的故事（一二）

窗裡的故事（一二）
非官方數據顯示 中國就業市場嚴重疲軟、無復甦跡象

非官方數據顯示 中國就業市場嚴重疲軟、無復甦跡象

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
習近平和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）兩位領導人在等待亞太經合組織（APEC）峰會入場時進行寒暄，討論兩國國家隊足球。（截取自泰國政府官方X）

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

2023-11-18 09:37

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形
郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退
劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸

劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸