兒童肺炎病例劇增 WHO：中國通報無任何異常病原體

近期中國兒童肺炎黴漿菌病例劇增，世衛組織23日表示，中國當局通報稱，沒有檢測到任何新的或異常的病原體，此波疫情僅是由已知病原體導致。圖為上海醫院裡面就診的兒童。（圖／取自「綠色青浦」微信公眾號）

中國北部地區近來呼吸道疾病病例顯著增加，包含肺炎黴漿菌（支原體肺炎）及流感 ，尤其以兒童患者居多，多家醫院門診、急診人滿為患，在世界衛生組織要求中國衛生部門進一步提供疫情 消息後，世衛 組織23日透過一份聲明表示，中國當局已提供相關數據，並稱沒有檢測到任何新的或異常的病原體，此波疫情僅是由已知病原體導致。

法廣報導，世衛組織此前表示，本周有媒體和新發疾病監測規畫（ProMED）報導了中國北方出現未確診的兒童肺炎聚集病例。尚不清楚這是否與中國衛健委之前報告的呼吸道感染病例總體增加有關，還是單獨發生的事件。

世衛組織並在22日要求中國衛生當局通過《國際衛生條例》機制，提供更多流行病學和臨床訊息，以及這些兒童聚集病例的實驗室診斷結果。並要求更進一步的訊息，以了解包括流感病毒、新冠病毒、呼吸道合胞病毒和肺炎支原體在內的已知病原體最近的傳播趨勢，以及目前對衛生保健系統造成的負擔。

最新進展是，世衛組織24日透過聲明表示，「據中國當局稱，中國沒有檢測到任何新的或異常的病原體，也沒有發現異常的臨床癥狀，包括在北京和遼寧等地，僅僅是由於已知病原體導致的呼吸道疾病病例總體上升。」

中國衛生當局截至目前尚未就此波疫情，以及世衛組織的要求發表任何官方評論或通報。

在本月稍早的13日，中國國家衛健委舉辦了一次新聞發布會曾通報指，近期呼吸道疾病發病率上升，並將增長歸因於「新冠疫情防控措施的取消，以及流感病毒、支原體肺炎、呼吸道合胞病毒和新冠病毒等已知病原體的傳播」。

世衛組織表示，該組織23日已與中國疾病預防控制中心和北京兒童醫院，在聯合國衛生部門的下調組織下，舉行了一次線上會議。