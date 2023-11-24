中國維權人士許志永丁家喜遭重判 二審駁回上訴

中國知名維權人士許志永。（路透）

中國知名維權人士許志永、丁家喜4月被依「顛覆國家政權罪」一審分別重判14年、12年。山東臨沭縣人民法院今天二審宣判，駁回兩人上訴，維持原判。許志永當庭斥「荒謬」。

據維權網報導，許志永、丁家喜提出上訴，由山東省高級人民法院二審，但今天上午卻在山東臨沭縣人民法院第三審判庭直接宣判。不出家屬意料，兩人上訴遭駁回，維持14年、12年有期徒刑的原判。

據報導，許志永必須服刑至2034年2月，丁家喜須服刑至2032年3月21日。

報導稱，許志永今天到達法庭時大喊「天快要亮了，共產黨 沒幾天了。」之後被制止。在法官宣讀裁定書時，許志永說「荒謬！」

自由亞洲電台報導，丁家喜妻子羅勝春表示，雖然已有心理準備二審是同樣結果，但過程存在很多問題，包括沒有按要求在山東最高人民法院作二審宣判；法院外嚴密把守，一度因不讓律師進入法庭，以及不讓代表律師公布兩人的判決書內容等。

羅勝春22日發文批評當局二審繼續違法。律師20日接獲法官電話，告知24日上午山東高院 在臨沭縣法院第三審判庭終審宣判；21日律師到達看守所欲會見許志永和丁家喜卻被拒絕。

她批評當局耍流氓無底線。至今為止，家屬還沒收到一審的判決書。丁家喜無罪上訴，依據法律應該開庭審理，可是卻直接宣判，還阻止律師會見，無非就是要向人們宣告他們耍流氓無底線而已。

羅勝春說，中共 當局宣判都不敢在高級法院進行，而是選在偏遠的小臨沭縣，因為他們「知法犯法，做賊心虛！」

2019年12月，許志永、丁家喜與維權人士、律師在廈門聚會，討論時政和中國未來；同月26日，當局開始抓捕參與和涉及這次私人聚會的人士，先後20多人被失蹤、被傳喚或被拘留，被指涉嫌煽動顛覆國家政權和尋釁滋事。

今年4月10日，許志永、丁家喜被依「顛覆國家政權罪」一審分別重判14年、12年，引發國際社會廣泛關注，認為這是對中國公民社會的嚴重打壓。