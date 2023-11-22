疫後首度實體舉行 「兩岸和平研究」研討會在北京登場

兩岸和平研究學術研討會在北京登場。（圖／取自「溫馨國關」微信公眾號）

台海兩岸學術交流在疫情 期間面臨不少困境，2023年則有不少領域的學術交流都已復甦。在政治學與兩岸關係領域部分，台灣政治大學東亞所與中國的人民大學國關院，近期在北京 舉辦了行之有年的「兩岸和平研究」研討會，這是疫情三年來首度實體舉辦，對兩岸學術交流具有一定的意義。

根據政治大學官網22日揭露的消息，政大東亞研究所與中國人民大學國際關係學院於10月27日在北京中國人民大學舉行第19屆「兩岸和平研究」學術研討會，共邀集來自兩岸近30位專家學者與會齊聚，研討會分為四個場次，議題涉及中美關係、區域情勢、兩岸關係以及台灣選舉。

政大東亞所所長鍾延麟在開會致詞表示，此次研討會是三年疫情後雙方首次恢復實體會議，別具意義。消息指出，雙方在會中分享彼此觀察並充分交換意見，順利圓滿結束，明年將在台灣迎接第20屆「兩岸和平研究」學術研討會。

此次研討會出席的台灣學者有東亞所所長鍾延麟、名譽教授邱坤玄、特聘教授寇健文、王信賢、教授黃瓊萩、副教授王韻，以及政大國關中心助理研究員曾偉峯、台灣大學政治學系教授張登及、致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠等人。

中方學者則有中國人大國關院院長楊光斌、教授黃嘉樹、王英津、林紅、李晨、左希迎、刁大明。北京清華大學台灣研究所、廈門大學台灣研究院、北京聯合大學台灣研究院、中國社會科學院台灣研究所、美國研究所、海峽兩岸關係研究中心、中國現代國際關係研究院涉台研究中心，以及中華全國台灣同胞聯誼會也都有研究人員與會。

據中國人民大學國關院官微此前消息，開幕時楊光斌表示，「兩岸和平研究」學術研討會這一學術交流平台也已成為聯繫兩岸專家、學者、智庫的重要情感紐帶，當下俄烏戰爭、巴以衝突以及東亞秩序成為世界秩序三大熱點，將兩岸關係放在世界秩序變化的背景下談論恰逢其時。