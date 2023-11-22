我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「他已準備好了」前州長葛謨擬競選紐約市長 挑戰亞當斯

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

疫後首度實體舉行 「兩岸和平研究」研討會在北京登場

記者廖士鋒／即時報導
兩岸和平研究學術研討會在北京登場。（圖／取自「溫馨國關」微信公眾號）
兩岸和平研究學術研討會在北京登場。（圖／取自「溫馨國關」微信公眾號）

台海兩岸學術交流在疫情期間面臨不少困境，2023年則有不少領域的學術交流都已復甦。在政治學與兩岸關係領域部分，台灣政治大學東亞所與中國的人民大學國關院，近期在北京舉辦了行之有年的「兩岸和平研究」研討會，這是疫情三年來首度實體舉辦，對兩岸學術交流具有一定的意義。

根據政治大學官網22日揭露的消息，政大東亞研究所與中國人民大學國際關係學院於10月27日在北京中國人民大學舉行第19屆「兩岸和平研究」學術研討會，共邀集來自兩岸近30位專家學者與會齊聚，研討會分為四個場次，議題涉及中美關係、區域情勢、兩岸關係以及台灣選舉。

政大東亞所所長鍾延麟在開會致詞表示，此次研討會是三年疫情後雙方首次恢復實體會議，別具意義。消息指出，雙方在會中分享彼此觀察並充分交換意見，順利圓滿結束，明年將在台灣迎接第20屆「兩岸和平研究」學術研討會。

此次研討會出席的台灣學者有東亞所所長鍾延麟、名譽教授邱坤玄、特聘教授寇健文、王信賢、教授黃瓊萩、副教授王韻，以及政大國關中心助理研究員曾偉峯、台灣大學政治學系教授張登及、致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠等人。

中方學者則有中國人大國關院院長楊光斌、教授黃嘉樹、王英津、林紅、李晨、左希迎、刁大明。北京清華大學台灣研究所、廈門大學台灣研究院、北京聯合大學台灣研究院、中國社會科學院台灣研究所、美國研究所、海峽兩岸關係研究中心、中國現代國際關係研究院涉台研究中心，以及中華全國台灣同胞聯誼會也都有研究人員與會。

據中國人民大學國關院官微此前消息，開幕時楊光斌表示，「兩岸和平研究」學術研討會這一學術交流平台也已成為聯繫兩岸專家、學者、智庫的重要情感紐帶，當下俄烏戰爭、巴以衝突以及東亞秩序成為世界秩序三大熱點，將兩岸關係放在世界秩序變化的背景下談論恰逢其時。

北京 疫情

上一則

中國呼吸道感染疫情嚴重 醫院人滿為患

下一則

烏拉圭總統會習近平 稱「和平統一是中國內政」

延伸閱讀

中國呼吸道感染疫情嚴重 醫院人滿為患

中國呼吸道感染疫情嚴重 醫院人滿為患
中國施壓 泰國公視下架吳釗燮專訪

中國施壓 泰國公視下架吳釗燮專訪
中美晶片競爭 轉向半導體封裝領域

中美晶片競爭 轉向半導體封裝領域
傳緬叛軍助打詐 中國會續挺軍政府？

傳緬叛軍助打詐 中國會續挺軍政府？

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行

年底跳槽預備：4星座有優勢 獅子遇新機會、這星座可創業轉行
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職
世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？
王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了

王祖賢30年前「被包養」？他揭女神私下面貌回應了