中國呼吸道感染疫情嚴重 醫院人滿為患

步入冬季，中國呼吸道感染疾病多發，醫院人滿為患。圖為北京一所醫院急診重症監護室。（新華社）

步入冬季，中國呼吸道感染疾病多發，肺炎支原體、流感 、呼吸道合胞病毒、腺病毒同時肆虐下，疫情 日益嚴重，近日醫院人滿為患，病患多為幼兒，北京 兒童醫院急診甚至掛到2000多號。

綜合陸媒海派新聞、九派新聞、央廣網報導，中國今年冬季肺炎支原體感染等呼吸道疾病高發，兒童感染病例明顯增多，不少醫院兒科人滿為患。

北京兒童醫院門診大廳昨天擠滿了取藥、繳費的患兒家長。就診資訊提示牌顯示，21日上午內科綜合門診候診人數已滿，急診內科還有628人候診。網路影片顯示，該醫院外面也萬頭鑽動。

報導指出，兒童醫院各科室的輸液室、診療室幾乎全部爆滿，還有不少患兒坐在家長自備的折疊椅上，在醫院走廊吊點滴。有家長指出，昨天急診排的700多號患兒還沒有全部完成就診，截至上午11時20分，今天的排號也還沒開始就診。

X平台截圖顯示，有候診家長曬出在兒童醫院急診排到2300多號，表示當日下午4時許，只看診到800多號。

步入9月，中國先是出現肺炎支原體大流行，醫院兒科床位頻傳告急。有感染科醫生表示，從業30多年，今年第一次遇到這麼多的肺炎支原體患兒。

據潮新聞報導，今年9、10月，浙江衢州三家重點醫院肺炎支原體感染患兒是去年同期的17.8倍。

北京市衛生健康委員會指出，肺炎支原體3至5年為一個小高峰，2023是一個感染「大年」。支原體的病原可能有基因的變異，對阿奇黴素有一定抗藥性，容易特別快地引起肺部感染。

武漢市金銀潭醫院兒童感染科主任文丹寧指出，今年兒童肺炎支原體感染後普遍症狀較重，發燒兩三天可能就會出現肺炎。

據報導，肺炎支原體疫情目前已趨緩，多位醫師指出，流感、呼吸道合胞病毒、腺病毒目前已取代支原體，成為近日感染高峰的主要病原體。但是腺病毒和肺炎鏈球菌等可以與支原體混合感染，且患兒年齡越小，混合感染的風險越大；如果合併支原體感染，患兒的症狀將會加重，家長應提高警惕。

因為家長擔憂患兒病情加重，紛紛擠向大醫院求診。北京兒童醫院門診部主任李豫川昨天表示，目前醫院內科日均接診患者逾7000人，遠超過醫院承載能力。

李豫川建議，目前呼吸道感染重症率不高，患兒家長可透過線上就診，瞭解病情，對症施藥。「希望大家調整好心態，積極應對。雖然現在患病人數較多，但疾病的種類和嚴重程度並未發生變化。」