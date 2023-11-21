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輝達證實 將為中國開發改款「合規晶片」

記者林宸誼／即時報導
AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA）證實，將為中國開發改款「合規晶片」 。（路透）
AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA）證實，將為中國開發改款「合規晶片」 。（路透）

輝達首席財務官克雷斯（Colette Kress）當地時間21日在公司第3季財務業績說明會上證實，輝達正在為中國開發新的合規晶片，但表示這些不會對第4季的收入做出實質性貢獻。

界面新聞報導，克雷斯還提到，受到美國收緊AI出口管制的影響，第4季來自中國和其他受影響的地區的數據中心收入將大幅下降。「出口管制將對我們的中國業務產生負面影響，即使從長遠來看，我們也無法清楚地瞭解這種影響的嚴重程度。」

日前市場傳出，輝達已開發出針對中國市場最新的算力系列晶片，HGXH20、L20PCle和L2PCle，分別針對雲端訓練、推理、以及邊緣運算需求，是由H100改款而來，能夠符合美國相關規定，可能今年12月到明年1月就會量產。

澎湃新聞引述供應鏈人士表示，輝達不但沒有如外界披露般，在16日公布新晶片，目前為止中國廠商都還沒拿到H20的樣品，估計最快也要到本月底或者下個月中旬。

另一位供應鏈人士則表示，「最快12月中旬拿到樣卡的可能性比較大，據說還在等美國政府的審核，最近也有人說美國有可能還會修改政策，這些因素估計輝達也都需要考慮進去。」

中國專注在科技領域的新媒體《鈦媒體》爆料指出，這三款新AI晶片並非「改良版」而是「縮水版」。其中，用於AI模型訓練的HGX H20在頻寬、計算速度等，要比H100 GPU晶片降80%左右。

去年10月，美國政府宣布實施最初的人工智能芯片出口限制。輝達由於無法向中國市場提供A100和H100人工智能處理器，專門為中國市場特供A800和H800，以符合相關政策。

環球時報報導，美國商務部於10月17日發布了一系列新的晶片出口限制，擴大了對高級人工智慧晶片的定義，並對運往40多個國家的晶片產品提出額外的許可要求，以避免轉售給中國。新的限制措施定於11月16日生效。

晶片 輝達 AI

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