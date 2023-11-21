中國20省人口自然增加率出現負成長

中國國家統計局數據顯示，有20個省份人口自然增長率為負數。（中新社）

中國國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2023》公布31個省份的人口出生率、死亡率和自然增長率數據。據《第一財經》報導，2022年有9個省份的人口出生率超過千分之八（8‰）；有20個省份人口自然增長率為負，比上一年增加7省。

2022年中國出生人口956萬人，比2021年減少106萬人。人口出生率為6.77‰，比2021年下降0.75個千分點。

在人口出生率方面，有14個省份超過中國全國平均水平（6.77‰），其中有4個省份超過了1％即千分之十，分別是西藏、貴州、青海和寧夏，均來自西部地區。有5個省份人口出生率處於8‰到9‰之間，分別是海南、廣西、甘肅 、廣東和雲南。

通常來說，人口出生率較高的地方，往往是城鎮化率較低的地方。不過也有例外，比如第一經濟大省廣東的城鎮化率高居中國第四，但廣東去年的人口出生率達到了8.3‰，居中國第八。數據顯示，2022年全年廣東出生人口105.2萬人，連續三年成為唯一一個出生人口超100萬的省份，廣東已經連續五年成為第一生育大省。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，一方面，廣東常住人口總量位居中國第一，省外流入人口總量非常大，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例比較高。另一方面，像粵東的潮汕、粵西的湛江等地，雖然這些地方近年來生育意願也在下降，但受傳統的生育文化影響，相對其他地區，這些地方的生育意願仍比較高。

分省份看，從人口自然增長率來看，共有11個省份2022年人口自然增長率保持正成長，其中西藏、寧夏、貴州、青海和廣東位居前五。有20個省份2022年人口自然增長率為負，其中，有7個省份去年人口自然增長率由正轉負。

另外，根據中國國家衛健委上月公布的《2022年中國衛生健康事業發展統計公報》，2022年中國出生人口中，二孩佔比為38.9％，三孩及以上佔比為15％。《第一財經》計算，2022年，中國一孩出生數量為441萬人，二孩出生數量為372萬人，三孩及以上出生數量為143萬人（四捨五入取整數）。近6年來，中國一孩出生數量降幅達到51.3％。

報導稱，目前中國各地的鼓勵生育措施中，包括發放生育補貼、購房補貼等措施，目標對象主要是二孩三孩家庭。但鼓勵生育不能只盯著二孩三孩。人口專家、廣東省政府研究員董玉整表示，現在各地鼓勵三孩生育的措施較多，二孩也有一些，相對來說一孩就少一點。但生育三孩的數量本身就較少，要顯著提升積極生育政策的實際效果，生育補貼應該從一孩開始。