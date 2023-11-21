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中國寒冬來了 連發暴雪、寒潮預警 部分地區下探-22℉

記者黃雅慧／即時報導
圖為黑龍江哈爾濱16日景象，新一波暴雪、寒潮21日起又將影響中國多地。（新華社）
圖為黑龍江哈爾濱16日景象，新一波暴雪、寒潮21日起又將影響中國多地。（新華社）

中國中央氣象台21日6時發布暴雪、寒潮黃色預警、大風藍色預警，部分地區將有大暴雪，長江中下游及以北地區率先降溫，部分地區最低溫甚至可達到零下30℃（-22℉），提醒當地民眾注意保暖。

在暴雪方面，中國氣象台預計21日8時至23日8時，內蒙古東部、黑龍江中東部、吉林長白山區等地的部分地區有大到暴雪，局地大暴雪，新增積雪深度局地可達20釐米左右。主要降雪時段為21日夜間至22日。

另，受寒潮影響，21日至24日，中國長江中下游及以北地區氣溫將先後下降6～10℃；寒潮影響後，最低氣溫0℃線將位於蘇皖中北部至河南中南部、陝西南部、甘肅東南部等地，內蒙古中東部和黑龍江大部最低氣溫將降至-20℃以下，局部地區可達零下30℃以下。

大風預警上，預計21日8時至22日8時，新疆東部、內蒙古中西部、甘肅河西、青海北部、西藏南部等地部分地區將有5~7級、陣風8級的大風；巴士海峽、南海中東部和西南部海域將有7~8級、陣風9級的大風。

在雨雪部分，21日至23日，內蒙古中東部、東北地區大部將有雨雪天氣。其中，吉林中部、黑龍江東南部等局地有凍雨。

中國氣象局此前表示，一次中等強度「厄爾尼諾事件」（又譯「聖嬰現象」）已經形成，預計將持續到明年春季，複合型氣象災害風險或加大。2023年極有可能打破2016年最暖年紀錄，成為1850年以來最暖的年份。

中國中央氣象台21日6時針對暴雪、寒潮黃色預警和大風藍色預警等三警報連發。部分地...
中國中央氣象台21日6時針對暴雪、寒潮黃色預警和大風藍色預警等三警報連發。部分地區有大到暴雪。圖為冬季的中國冷極村被皚皚白雪覆蓋。（中新社）

甘肅 河南 低溫

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