中國寒冬來了 連發暴雪、寒潮預警 部分地區下探-22℉

圖為黑龍江哈爾濱16日景象，新一波暴雪、寒潮21日起又將影響中國多地。（新華社）

中國中央氣象台21日6時發布暴雪、寒潮黃色預警、大風藍色預警，部分地區將有大暴雪，長江中下游及以北地區率先降溫，部分地區最低溫 甚至可達到零下30℃（-22℉），提醒當地民眾注意保暖。

在暴雪方面，中國氣象台預計21日8時至23日8時，內蒙古東部、黑龍江中東部、吉林長白山區等地的部分地區有大到暴雪，局地大暴雪，新增積雪深度局地可達20釐米左右。主要降雪時段為21日夜間至22日。

另，受寒潮影響，21日至24日，中國長江中下游及以北地區氣溫將先後下降6～10℃；寒潮影響後，最低氣溫0℃線將位於蘇皖中北部至河南 中南部、陝西南部、甘肅 東南部等地，內蒙古中東部和黑龍江大部最低氣溫將降至-20℃以下，局部地區可達零下30℃以下。

大風預警上，預計21日8時至22日8時，新疆東部、內蒙古中西部、甘肅河西、青海北部、西藏南部等地部分地區將有5~7級、陣風8級的大風；巴士海峽、南海中東部和西南部海域將有7~8級、陣風9級的大風。

在雨雪部分，21日至23日，內蒙古中東部、東北地區大部將有雨雪天氣。其中，吉林中部、黑龍江東南部等局地有凍雨。