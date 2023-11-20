與伊斯蘭多國外長會談 王毅：停火已不是外交辭令

中國外長王毅20日與阿拉伯、伊斯蘭國外長聯合代表團會談，並提出北京當局對於當前以巴局勢的主張。 （歐新社）

針對當前以巴衝突，中國外交部長王毅 20日與阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團會談時指出，當務之急是立即停火止戰，「停火已不是外交辭令，而是攸關加沙民眾生死存亡的關鍵」。

據中國外交部官網消息，王毅在會談中說，代表團將中國視為國際斡旋的第一站，顯示對中國的高度信任，中國願與阿拉伯、伊斯蘭國家共同努力，為盡快平息加薩 戰火不懈努力。

王毅指出，當務之急是全面執行聯合國安理會和聯大有關決議，立即停火止戰，停火是攸關加薩民眾生死存亡的關鍵。中方反對任何針對巴勒斯坦 平民的強迫流離失所和強制遷移，以色列應停止對加薩民眾的集體懲罰，盡快開闢人道走廊。

他強調，任何涉及巴勒斯坦前途命運的安排都必須徵得巴勒斯坦人民的同意，也要照顧地區國家合理關切。 任何針對當前情勢的解決辦法都不能背離「兩國方案」，都應有利於區域和平穩定。

王毅最後說，巴以衝突循環往復，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視，解決之道是建立獨立的巴勒斯坦國。 中方呼籲盡快召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會，並為此制定時間表和路線圖。

阿拉伯、伊斯蘭國家外交部長聯合代表團20日至21日訪問中國。中國外交部公布的代表團成員包括沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交大臣薩法迪、埃及外交部長舒克里、印尼外交部長蕾特諾、巴勒斯坦外長馬立基，以及伊斯蘭合作組織秘書長塔哈。