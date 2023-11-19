日核處理水負面效應 中國10月自日進口水產年減99.3%

日本福島核電廠8月下旬起排放核處理水入海後，中國宣布暫停日本水產進口。（美聯社）

日本 排核處理水對於出口中國水產負面效應逐步擴大。中國海關總署18日發布貿易統計數據顯示，10月從日本進口的水產品總額為人民幣240萬元(約33萬美元)，年減99.3%。雖然中國海關未有9月數據，但據日本共同社計算，從前9月累計數據減去前8月數據後約為人民幣6萬元(約8280美元)，年減99.98%，減少幅度較8月的67.6%進一步擴大。

東京電力福島第一核電站在8月下旬啟動核處理水排海後，中國官方於8月24日全面暫停日本水產品進口。當時，日媒就預計9月日本水產品的出口數據「會很慘」，但中國海關總署9月統計月報中並未紀錄該項數值。

共同社報導指出，中國目前改使用國產水產品或從其他國家進口。此外，目前位於加工北海道等日本產扇貝的中國水產企業，也在探討把加工據點轉移到泰國等東南亞地區。

中國國家主席習近平 16日在舊金山亞太經合會（APEC）期間見日本首相岸田文雄 ，岸田文雄在會面中提出希望中方取消停止從日本進口食品的措施。習近平則回應，日本福島核污染水排海事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益，日方應嚴肅對待國內外的合理關切，本著負責任和建設性的態度妥善處理。

中國外交部發言人毛寧17日針對上述問題再度強調，包括中方在內的各國採取相應的防範和應對措施，維護食品安全和民眾健康，完全是正當合理和必要的。