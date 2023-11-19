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黎智英等國安案件送中？港官員指特殊情況才會移交

香港特派員李春／香港即時報導
壹傳媒創辦人黎智英被以涉嫌違反「香港國安法」等罪起訴。（路透資料照片）
壹傳媒創辦人黎智英被以涉嫌違反「香港國安法」等罪起訴。（路透資料照片）

因應美國國會議員提議進一步制裁香港官員和法官，有香港建制派人士說會將黎智英等國安案件「送中」審理。港府律政司長說，除非中國面對重大威脅、香港不能執行港區國安法等情況，不會啟動香港國安法中的相關條款。

參眾兩院跨黨派議員本月初推出香港制裁法，要求制裁追究侵犯人權的香港官員和法官、檢控人員，制裁人數多達49人。香港和中國對之反應激烈，香港建制派人士譚耀宗提出，若美方制裁落實，將啟動香港國安法第55條，將國安案件交中國處理。其後有人還特別點出，會將黎智英案送中國審理。

之前未就此表態的港府律政司長林定國，星期日被問到黎智英等案件會否送交中國審理時回應說，香港國安法55條是一個例外條款，除非出現三種情況，但程序上會很嚴謹，最終要由中國中央政府決定。

香港國安法第55條列明三種例外情形下，包括案件涉外國或者境外勢力介入的複雜情况、香港政府無法有效執行國安法的嚴重情况，以及國安面對重大現實威脅下，經香港政府或駐港國安公署提出，並獲中國中央政府批准，由駐港國安公署對國安法規定的危害國安犯罪案件行使管轄權。

林定國解釋，一旦啟動香港國安法55條，會由國安公署負責做偵查工作，檢控工作由最高人民檢察院去做，至於審判則由最高人民法院指定法院負責。有關程序將沿用中國的刑事訴訟法，但香港國安法的法律內容不會有分別，都是同樣的四條罪行。

港府保安局局長鄧炳強接受電視訪問時也說，國安案件不會輕易移交中國審理，只會在特定情況下才會移交，亦相信不容易發生，所以市民毋須擔心。

鄧炳強認為，香港國安法第55條條文是在特定情況，如香港有困難、走不到，有一些國際很複雜的案件或面對國家嚴重的風險，但相信這些不會很容易發生，是很嚴謹的。

談到美國方面提出制裁，港府律政司長林定國還說，現在沒有香港司法人員因美國國會議員提出制裁而感到擔憂，香港當局正努力進行基本法23條立法工作，23條立法是本地法律，但必須與國安法的規範及大原則相符，如果有不相符的地方會以國安法為優先，不會因23條立法修改香港國安法。

自身也被今次列為制裁對象的林定國說，不排除日後完成基本法23條立法，外國制裁會陸續發生，但稱香港當局有足夠方法去處理。

香港 黎智英 刑事訴訟

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