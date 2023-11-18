我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

OpenAI董事會開除執行長 彭博：雙方存在廣泛分歧

習近平與泰總理笑談足球 對中國隊信心不足

中央社台北18日電
習近平和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）兩位領導人在等待亞太經合組織（APEC）峰會入場時進行寒暄，討論兩國國家隊足球。（截取自泰國政府官方X）
習近平和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）兩位領導人在等待亞太經合組織（APEC）峰會入場時進行寒暄，討論兩國國家隊足球。（截取自泰國政府官方X）

中國男足16日在世界盃足球資格賽以2：1踢贏泰國隊，使得泰國隊晉級機會渺茫。不過，中國國家主席習近平得知後卻向泰國總理表示「僥倖成分大」，還說他現在不敢肯定中國男足的水準。

泰國政府18日在X平台發布一段影片指出，習近平和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）兩位領導人在等待亞太經合組織（APEC）峰會入場時進行寒暄。

影片顯示，習近平告訴賽塔，他打籃球不行，因為手小，抓籃球抓不住；接著兩度舉起右腳表示「踢足球還行」。

習近平和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）兩位領導人在等待亞太經合...
習近平和泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）兩位領導人在等待亞太經合組織（APEC）峰會入場時進行寒暄。（截取自BBC的X）

賽塔以英文回說：「你喜歡足球？我也喜歡足球。中國隊昨晚贏了泰國隊，我們無法晉級。」

習近平身旁的翻譯官解說是世界盃預賽，中國2：1戰勝了泰國，是在泰國舉行的男足比賽。習近平顯然並不知道，還問：「是嗎？」

習近平接著話鋒一轉說：「但是我覺得，僥倖成分大。因為我現在對我們國家足球隊呢…我不敢肯定他們的水平。」還舉手比出波浪狀說：「有起伏」。

習近平如此反應並不令人意外，他向以熱愛足球聞名，當政後誓言建設體育強國，要把三大球（足球、籃球、排球）搞上去；其中特別對足球表達：「中國世界盃出線、舉辦世界盃比賽及獲得世界盃冠軍是我的三個願望。」

不過在習近平大力支持下，中國足壇其後野蠻生長，男足隊戰績卻越來越差，中超聯賽頻傳打假球、貪腐事件，不僅讓廣大球迷失望透頂，也令習近平的足球夢嚴重受挫。

2022年，中國紀檢部門啟動大規模足球反腐，多名高官被查落馬，迄今仍在進行。

據環球網報導，民心盡失的中國男足隊14日從深圳低調飛往曼谷。與以往出征世界盃資格賽相比，中國隊此行未舉辦任何出征儀式或發布會，除了一名記者以及不滿兩位數的球迷在機場送行，全隊都是乘坐民航經濟艙飛抵曼谷，下榻在泰國足協推薦的一家4星級酒店。

16日晚間，第13次向世界盃發起衝擊的中國男足迎來小組賽首戰，在曼谷客場以2：1逆轉勝泰國隊。

2026年世界盃資格賽亞洲區第二輪36強賽，中國與韓國、泰國、新加坡分在C組。根據賽制，9個小組前兩名晉級18強賽。外界認為，韓國實力明顯突出，泰國輸給中國後，晉級機會渺茫。

亞洲足球聯盟官網指出，中國男足在上一屆世界盃資格賽第3輪（12強賽）被淘汰，他們只在2002年登上過世界盃賽場，這支球隊一直在努力重返世界盃。

泰國 足球 世界盃

上一則

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

延伸閱讀

戰狼姿態暫收 拜習會透露美中權力微妙轉變

戰狼姿態暫收 拜習會透露美中權力微妙轉變
習近平：堅持開放導向、打造亞太下一個「黃金30年」

習近平：堅持開放導向、打造亞太下一個「黃金30年」
APEC宣言 拜登：提升AI發展 非限制人民未來

APEC宣言 拜登：提升AI發展 非限制人民未來
習岸會 同意推動中日戰略互惠

習岸會 同意推動中日戰略互惠

熱門新聞

「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多

再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多
一個人搭郵輪？你得多付費

一個人搭郵輪？你得多付費
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚