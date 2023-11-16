山西永聚煤業大樓失火 26人遇難

山西呂梁一家煤業公司辦公大樓16日上午發生火災，罹難人數已達26人。（圖／取自微博）

據北京 青年報和央視新聞報導，山西省呂梁市一家煤業公司的辦公大樓16日上午7時左右傳出火災，截至16日中午，罹難人數已經達到26人，目前現場火勢已經得到控制，但火災發生原因仍有待進一步調查。

據報導，發生火災的公司名為「永聚煤業」。該公司員工告訴北京青年報，發生火災的聯建樓和礦井相通，樓內有更衣室、浴室、洗衣房、衣物烘乾機等設施，平時礦工出井後會在這裡換洗衣物。樓內還有一些會議室，員工並不在聯建樓內居住。

著火建築共有4層，累計疏散70人，其中63人送往呂梁市第一人民醫院救治。起火原因正在調查中。永聚煤業相關負責人已被警方控制。

X平台影片顯示，大樓起火點在2樓，火勢甚大，而3、4樓僅有透氣小窗，冒出悶燒白煙。

該公司員工稱，網友發布的視頻中可以從樓外看到明顯明火的房屋屬於聯建樓的浴室，據他了解，平時在樓內的人以礦工為主，「礦裡幾乎隨時都有人換班」。

北京青年報指出，就在此次火災發生的前一天，永聚煤業所屬的山西東泰能源集團有限公司曾發文稱，組織永聚煤業員工在班前會上觀看了安全警示片。

界面新聞報導，永聚煤業成立於2012年，為山西東泰能源集團旗下企業，是一家以從事煤炭開採和洗選業為主的大型企業。東泰能源為山西省大型民營企業之一。

2017至2022年間，永聚煤業遭到11次行政處罰，處罰單位包括當地煤炭工業局、人社局、環保局、稅務局稽查局、能源局等，事由包括二氧化硫排放濃度超標、違反各種污染防治法、違反「未批先建」制度案等。

2017年，呂梁市煤炭工業局曾對永聚煤業做出責令停產停業處罰。2019年，該公司被列為最高人民法院公示的失信公司。