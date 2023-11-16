我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國熊貓有望回歸加州動物園？習近平親口應了

影／拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

美商界大佬赴習近平晚宴 蘋果、貝萊德、高通CEO都會到

編譯季晶晶／即時報導
習近平15日在APEC場邊「中國高階領導人」活動上發表演說。（路透）
習近平15日在APEC場邊「中國高階領導人」活動上發表演說。（路透）

包括蘋果執行長庫克、貝萊德執行長芬克、橋水基金創辦人達利歐、城堡證券執行長趙鵬在內，美國許多商界精英周三將與中國國家主席習近平共進晚餐。

在這場晚宴，被安排坐主桌的還有黑石集團共同創辦人兼執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）和KKR集團共同執行長裴埈皓（Joseph Bae）。與他們同坐的是美國商務部長雷蒙多和美國駐華大使伯恩斯。

除金融圈菁英外，主桌名單也出現波音商業飛機業務執行長Stanley Deal、吉利德科學執行長Daniel O’Day、聯邦快遞執行長Raj Subramaniam以及耐吉（Nike）執行董事長Mark Parker。

這將讓習近平有機會向全球最有影響力的一些外國投資人宣揚中國經濟。北京今年加緊努力招攬外國投資人，本周再次承諾會強化引進海外資本的政策。

輝瑞執行長Albert Bourla稍早證實了他會出席。根據知情人士，包括高通（Qualcomm）的艾蒙和博通（Broadcom）的陳福陽等科技公司執行長，以及Visa執行長Ryan McInerney，也都出現在嘉賓名單上。

中國的代表團派出九位官員赴宴，包括中央書記處書記蔡奇、外長王毅、財長藍佛安、商務部長王文濤，發改委主任鄭柵潔。

晚宴相關細節一直嚴加保密。主辦方美中關係全國委員會和美中貿易全國委員會近日對出席此次活動的中方人員及晚宴地點三緘其口。

美國眾院中國問題特別委員會主席、威斯康辛州眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）聲稱，如果想在晚宴上與習近平同桌，需支付4萬美元。習近平屆時料將發表講話。

另據彭博報導，習近平38年前赴愛荷華州學習農業經驗時、曾接待他的一群「老朋友」也受邀參加周三晚宴。

習近平 投資 商務部

上一則

習近平：中國從不賭美國輸 美國也不要賭中國輸

延伸閱讀

習近平向美企業領袖宣告：中國不會與任何人打冷戰或熱戰

習近平向美企業領袖宣告：中國不會與任何人打冷戰或熱戰
彭博：拜登再稱習近平「獨裁者」 為拜習會成果蒙上陰影

彭博：拜登再稱習近平「獨裁者」 為拜習會成果蒙上陰影
會談有成效、又稱習獨裁…拜登會後記者會「5要點」一次看

會談有成效、又稱習獨裁…拜登會後記者會「5要點」一次看
拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
中國國家主席習近平14日晚間搭乘專機，離開北京赴美國。（新華社）

出發了 新華社：習近平乘專機赴美

2023-11-14 08:54

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了

紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了