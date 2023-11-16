美商界大佬赴習近平晚宴 蘋果、貝萊德、高通CEO都會到

習近平15日在APEC場邊「中國高階領導人」活動上發表演說。（路透）

包括蘋果執行長庫克、貝萊德執行長芬克、橋水基金創辦人達利歐、城堡證券執行長趙鵬在內，美國許多商界精英周三將與中國國家主席習近平 共進晚餐。

在這場晚宴，被安排坐主桌的還有黑石集團共同創辦人兼執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）和KKR集團共同執行長裴埈皓（Joseph Bae）。與他們同坐的是美國商務部 長雷蒙多和美國駐華大使伯恩斯。

除金融圈菁英外，主桌名單也出現波音商業飛機業務執行長Stanley Deal、吉利德科學執行長Daniel O’Day、聯邦快遞執行長Raj Subramaniam以及耐吉（Nike）執行董事長Mark Parker。

這將讓習近平有機會向全球最有影響力的一些外國投資 人宣揚中國經濟。北京今年加緊努力招攬外國投資人，本周再次承諾會強化引進海外資本的政策。

輝瑞執行長Albert Bourla稍早證實了他會出席。根據知情人士，包括高通（Qualcomm）的艾蒙和博通（Broadcom）的陳福陽等科技公司執行長，以及Visa執行長Ryan McInerney，也都出現在嘉賓名單上。

中國的代表團派出九位官員赴宴，包括中央書記處書記蔡奇、外長王毅、財長藍佛安、商務部長王文濤，發改委主任鄭柵潔。

晚宴相關細節一直嚴加保密。主辦方美中關係全國委員會和美中貿易全國委員會近日對出席此次活動的中方人員及晚宴地點三緘其口。

美國眾院中國問題特別委員會主席、威斯康辛州眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）聲稱，如果想在晚宴上與習近平同桌，需支付4萬美元。習近平屆時料將發表講話。

另據彭博報導，習近平38年前赴愛荷華州學習農業經驗時、曾接待他的一群「老朋友」也受邀參加周三晚宴。