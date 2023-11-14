中國多家銀行再降存款利率 學者：把錢逼出來消費

中國多家銀行10月以來相繼調降存款利率，目的之一應是希望引導民眾增加消費。（中新社）

中國10月消費者物價指數（CPI）較去年同期下降0.2%，再現通貨緊縮疑慮。與此同時，10月以來，中國多家銀行相繼調降存款利率 ，國有商業銀行一年期存款平均利率已跌破1.9%。對此，中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣表示，目的是要把錢逼出來消費，同時減輕政府與企業貸款 壓力。

據每日經濟新聞報導，10月中旬以來，中國已有多家村鎮銀行公告下調存款利率。大連旅順口蒙銀村鎮銀行13日就更新存款利率表，其中活期存款利率由0.55%降至0.50%；三個月、半年、一年期、兩年期定存利率暫未調整；三年期定存利率則由3.5%下調至3.1%，五年期定存利率由3.5%下調至3.2%。

中國證券 報也指出，10月下旬以來，泰安滬農商村鎮銀行、天津津南村鎮銀行及玉田大商村鎮銀行等發布存款利率調整通知，下調一年期、三年期及五年期等長期限存款利率，下調幅度從10個基點至40個基點不等。

根據「融360數字科技研究院」監測，中國國有商業銀行10月一年定期存款的平均利率已降至1.849%。

對於10月以來多家中小銀行的存款利率下調，業內人士表示，這些中小銀行多是對先前9月全國性銀行下調存款利率的跟進，這也有利於金融機構緩解存款付息壓力。

中國東吳證券固定收益首席分析師李勇表示，在物價保持低位、經濟持續復甦的背景下，貸款市場報價利率（LPR）將進一步下調，給存款利率調降預留了空間。

李勇稱，存款利率下調幅度更大可以改善存款定期化趨勢，既緩解銀行的負債端壓力，也能鼓勵民眾將更多的存款轉化為消費。

中國國家統計局上周四公布，10月CPI年比下降0.2%，降幅高於市場預期，且為時隔兩個月後再度出現負增長，引發市場對於中國經濟是否陷入通貨緊縮的疑慮。官方則將原因歸咎於天氣晴好使得農產品供應充足，以及「十一」長假過後消費需求回落等因素。

經濟學家普遍認為，通貨緊縮是比通貨膨脹更難擺脫的經濟困局，因通貨緊縮很容易陷入惡性循環，其主要表現為：因經濟前景不佳導致物價下跌，消費者因而減少或推遲消費，使得經濟更加不景氣，消費者又進一步減少或推遲消費，並更多持有現金（存款）以因應未來可能面臨的生活困局。