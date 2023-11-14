我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會前 近1/4參議員籲拜登勿在台灣議題上讓步

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

中國多家銀行再降存款利率 學者：把錢逼出來消費

記者林宸誼／即時報導
中國多家銀行10月以來相繼調降存款利率，目的之一應是希望引導民眾增加消費。（中新社）
中國多家銀行10月以來相繼調降存款利率，目的之一應是希望引導民眾增加消費。（中新社）

中國10月消費者物價指數（CPI）較去年同期下降0.2%，再現通貨緊縮疑慮。與此同時，10月以來，中國多家銀行相繼調降存款利率，國有商業銀行一年期存款平均利率已跌破1.9%。對此，中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣表示，目的是要把錢逼出來消費，同時減輕政府與企業貸款壓力。

據每日經濟新聞報導，10月中旬以來，中國已有多家村鎮銀行公告下調存款利率。大連旅順口蒙銀村鎮銀行13日就更新存款利率表，其中活期存款利率由0.55%降至0.50%；三個月、半年、一年期、兩年期定存利率暫未調整；三年期定存利率則由3.5%下調至3.1%，五年期定存利率由3.5%下調至3.2%。

中國證券報也指出，10月下旬以來，泰安滬農商村鎮銀行、天津津南村鎮銀行及玉田大商村鎮銀行等發布存款利率調整通知，下調一年期、三年期及五年期等長期限存款利率，下調幅度從10個基點至40個基點不等。

根據「融360數字科技研究院」監測，中國國有商業銀行10月一年定期存款的平均利率已降至1.849%。

對於10月以來多家中小銀行的存款利率下調，業內人士表示，這些中小銀行多是對先前9月全國性銀行下調存款利率的跟進，這也有利於金融機構緩解存款付息壓力。

中國東吳證券固定收益首席分析師李勇表示，在物價保持低位、經濟持續復甦的背景下，貸款市場報價利率（LPR）將進一步下調，給存款利率調降預留了空間。

李勇稱，存款利率下調幅度更大可以改善存款定期化趨勢，既緩解銀行的負債端壓力，也能鼓勵民眾將更多的存款轉化為消費。

中國國家統計局上周四公布，10月CPI年比下降0.2%，降幅高於市場預期，且為時隔兩個月後再度出現負增長，引發市場對於中國經濟是否陷入通貨緊縮的疑慮。官方則將原因歸咎於天氣晴好使得農產品供應充足，以及「十一」長假過後消費需求回落等因素。

經濟學家普遍認為，通貨緊縮是比通貨膨脹更難擺脫的經濟困局，因通貨緊縮很容易陷入惡性循環，其主要表現為：因經濟前景不佳導致物價下跌，消費者因而減少或推遲消費，使得經濟更加不景氣，消費者又進一步減少或推遲消費，並更多持有現金（存款）以因應未來可能面臨的生活困局。

利率 貸款 證券

上一則

搶錢搶到家裡…碗筷不洗被子不疊要罰錢 四川普格縣挨轟

延伸閱讀

華爾街日報：FDIC被爆職場環境性騷頻傳、充斥厭女情結

華爾街日報：FDIC被爆職場環境性騷頻傳、充斥厭女情結
退休積蓄只有25萬元夠嗎？若有這四種情況也許可以

退休積蓄只有25萬元夠嗎？若有這四種情況也許可以
中國上市公司公告：近6000萬人民幣銀行存款竟不翼而飛

中國上市公司公告：近6000萬人民幣銀行存款竟不翼而飛
明年401(k)年存款上限調高至2.3萬 IRA可存7000元

明年401(k)年存款上限調高至2.3萬 IRA可存7000元

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30
中國國家主席習近平14日晚間搭乘專機，離開北京赴美國。（新華社）

出發了 新華社：習近平乘專機赴美

2023-11-14 08:54

超人氣

更多 >
APEC直擊╱習近平下榻這裡？酒店圍白幕 場外有零星抗議

APEC直擊╱習近平下榻這裡？酒店圍白幕 場外有零星抗議
殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材
10號公路災難性大火 是有人故意縱火

10號公路災難性大火 是有人故意縱火

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病