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中國央行稱金融風險整體收斂 銀行穩則金融穩

中央社台北13日電
中國人民銀行。(香港中通社)
中國人民銀行。(香港中通社)

中國人民銀行發文，談化解金融風險的工作，包括推動村鎮銀行改革、將對新增高風險銀行提出限期整改要求等，並稱銀行是中國金融機構主體，「銀行穩則金融穩」，當前金融風險整體收斂、可控。

中共中央金融工作會議10月底召開後，中國人民銀行（中國央行）金融穩定局今天在官網發布專欄文章，談近年在有效防範化解金融風險方面的工作及當前的工作重點。

文章說，人行近年透過包商銀行破產清算、海航集團、華信集團、方正集團破產重整等案例警示，讓各類經營主體切實感受到「做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔風險的，做壞事是要付出代價的」等市場原則的硬約束。

在銀行體系方面，人行持續推進中小銀行改革化險，「一省一策」加快農村信用社改革，穩步推動村鎮銀行改革重組和風險化解。積極探索在部分省分開展硬約束早期糾正試點，對新增高風險銀行提出「限期整改」的硬約束要求。

在地方債方面，人行「積極支持地方政府穩妥化解債務風險」，引導金融機構按市場化、法治化原則，與融資平台平等協商，通過展期、借新還舊、置換等方式，化解既有債務風險、嚴控新增債務，並完善常態化的融資平台金融債務監測機制。

所謂的「融資平台」，指的是地方政府為了從銀行獲得貸款成立的公司，多為國有獨資企業，本身也負責各項城市投資開發的項目，近年已成為地方隱性債務持續增加的漏洞，今年以來更有多名城投公司負責人被逮捕。

這篇文章還提到，加快設立「金融穩定保障基金」，基礎架構已經初步建立，已有一定資金積累。

2022年人行等部門就起草「金融穩定法」，其中提出設立金融穩定保障基金，用於具有系統性影響的重大金融風險處置。

文章說，當前全國「金融風險整體收斂、總體可控」。2023年第2季末，中國金融業機構總資產人民幣449.21兆元，其中銀行業機構總資產406.25兆元，資產占比超過9成，「銀行穩則金融穩」。

第2季全國近4000家商業銀行中，絕大部分銀行處在安全邊界內；高風險銀行數量300餘家，資產占全部銀行的不到2%。資產占比70%左右的24家大型銀行評級一直優良。

金融機構監管指標處於合理區間，截至第2季末，商業銀行資本充足率、不良貸款率和撥備覆蓋率分別為14.66%、1.62%和206.13%，保險公司平均綜合償付能力充足率188%，證券公司風險覆蓋率、平均資本槓桿率分別為255.38%、18.78%，信用風險處於可控水平，損失抵御能力總體較為充足。

下一步，人行會全面加強金融監管，強化系統性風險、影子銀行和金融科技創新監測分析，健全具有硬約束的早期糾正機制。強化金融保障體系建設，及時處置高風險中小金融機構風險，切實防範風險跨區域、跨市場、跨境傳遞共振，「牢牢守住不發生系統性風險的底線」。

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