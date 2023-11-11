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習近平將訪美 中國領館及民運界兩極動員大拚場

中央社北京11日電
圖為拜登與習近平2022年11月在G20峰會上見面。（美聯社）
圖為拜登與習近平2022年11月在G20峰會上見面。（美聯社）

中國國家主席習近平14至17日將前往舊金山出席「拜習會」及APEC峰會，中國駐美西各領事館已動員當地留學生前往迎接壯聲勢；反共人士則計畫動員近千人前往舊金山抗議，雙方似有拚場之勢。

中國外交部10日晚間正式宣布，習近平14至17日將前往舊金山出席「拜習會」及亞太經濟合作會議（APEC）峰會。不過中國駐美西各領事館的相關動員行動，早在6日左右便已展開。

綜合網路訊息，中國駐舊金山及洛杉磯總領事館6日起分別動員轄區內的中國留學生團體及校友會，指「國家領導人」11月中旬將到舊金山參加APEC峰會，館方「特此組織」留學生及校友前往會場附近「歡迎領導人」，且「路費、食宿費全包」。

館方並要求這些相關團體「積極發動同學們參與到難得的活動中，表達同學們愛國之情」，「向國人和世界傳遞海外留學生的正能量及精神風貌」。但在注意事項中卻提到，「宣傳中暫稱歡迎『國家領導人』，不說具體名字」等。

相較於官方動員歡迎，旅居美國的各路反共、民運人士及人權組織，也計畫動員全美立場相同者前往舊金山，向習近平表達抗議。

自由亞洲電台報導，負責洛杉磯動員的中國民主黨全國聯合總部執行長界立建說，預計全美各地前往舊金山抗議者將有近1000人，其中200多人來自洛杉磯。

界立建指出，這場抗議活動至少有30多個民運組織參加，這一數字不包括來自香港、台灣、西藏、新疆、緬甸和柬埔寨等地，且也將前往抗議的各個團體。同時，年輕人及老移民參與抗議的比例，將明顯高於以往。

根據報導，民運人士王丹、王軍濤和魏京生等人及「香港民主委員會」等團體也將前往舊金山參與抗議活動。而曾在2015、2017年兩次截停習近平訪美車隊的旅美訪民馬永田也揚言，這次將再度攔截習近平車隊表達抗議。

舊金山 習近平 中國留學生

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