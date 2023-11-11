我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會前釋出善意 中國買逾300萬噸美國大豆

2025挑戰亞當斯？ 傳民主黨5人有意角逐紐約市長

殲20實彈射擊近照曝光 解放軍空軍74周年「秀肌肉」

記者陳宥菘／即時報導
中國國防部10日於微博發布的一段宣傳片《期望》，首度曝光殲-20實彈射擊近照。（取自環球網）
中國國防部10日於微博發布的一段宣傳片《期望》，首度曝光殲-20實彈射擊近照。（取自環球網）

11月11日是中國解放軍空軍建軍74周年紀念日，中國國防部10日於微博發布的一段宣傳片《期望》，當中展現了解放軍空軍攔截、外逼外國軍機的流程，內容更放上殲-20實彈射擊近照片段，透過側彈艙發射了一枚空對空飛彈。此外，影片也展示空降兵列隊登上運-20大型運輸機，中國軍事專家認為，這表明空軍持續提升戰略投送能力。

中國官媒環球時報報導，這支短片展現一系列空軍部隊訓練畫面。中國軍事專家張學峰表示，短片展現了解放軍面對外軍軍機的完整處理流程，首先對意圖接近中國空域的外軍軍用機進行無線電語音警告，同時，在目視距離內，進行動作警告，即搖擺機翼，展示翼下武器。「這是一種相對有限的、克制的展示武力的方式，也是目前國際上通行的專業方式」。

影片還首度展示了殲-20實彈射擊畫面，張學峰表示，從影片看，殲-20透過側彈艙發射了一枚空對空飛彈，飛彈拖著尾焰迅速飛離視野，測彈艙設計簡單可靠。

影片還展現了7架運-20大型運輸機依次排開，解放軍空降兵身背傘包列隊登機。張學峰認為，運-20大型運輸機與空降兵組織訓練，表明解放軍空軍的戰略投送能力不斷提升。他也提到，運-20裝備部已多次執行各類重大任務，向多個國家運送救援物資，遠至南太平洋。

殲-20是解放軍現役最先進戰鬥機，也是繼美國F-22和F-35之後，世界上第三款進入量產並服役的第五代匿蹤戰鬥機，也是世界上首款擁有雙座型的第五代匿蹤戰鬥機。

解放軍 20大 國防部

上一則

河北高校女生1人占16圖書館座位、暴力趕人 校方如此回應…

延伸閱讀

新隱形核轟炸機B-21 加州首試飛

新隱形核轟炸機B-21 加州首試飛
祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝
反腐風暴襲向空軍 「習家軍」前司令丁來杭傳被查

反腐風暴襲向空軍 「習家軍」前司令丁來杭傳被查
台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

熱門新聞

醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)

中國消費降級 低價咖啡戰引發倒店潮

2023-11-04 15:44
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26

超人氣

更多 >
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」
洛城華女碎屍案 兇嫌夫照片曝光 曾因暴力攻擊判刑

洛城華女碎屍案 兇嫌夫照片曝光 曾因暴力攻擊判刑