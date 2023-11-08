港媒：習近平料將出席15日美國商界晚宴 門票2000美元

港媒指出，習近平預計出席的商界晚宴，每人門票高達2000美元。圖為中國國家主席習近平2017年在北京舉行的國宴上舉杯向來賓舉杯祝酒。（美聯社）

中國國家主席習近平 與美國總統拜登在舊金山APEC 期間的拜習會是否順利成行備受矚目，而最新消息披露，習近平預計11月15日在美國企業高管晚宴上發表講話，這項活動有美國企業領袖等數百人參加，每人費用要價2000美元。

南華早報8日報導，美中關係全國委員會（National Committee on US-China Relations） 和美中貿易全國委員會（ US-China Business Council）7日發出的邀請函提到，「中國高級官員及其部長級代表團」計畫在APEC峰會期間與美國商界成員共進晚宴。但兩個邀請單位沒有明言，是哪位高級官員參加。

該活動於11月15日舉行，由亞洲協會（Asia Society）、外交關係委員會和（Council on Foreign Relations）美國商會（US Chamber of Commerce）共同主辦。有興趣的各方迅速回覆邀請，主辦單位表示門票需求量大。

彭博社7日則引述知情人士說法指出，習近平將出席這場與美國商界共進晚餐的活動。報導稱，這項活動預計將吸引大批人群，包括美國大型公司的執行長。

中共外辦主任兼外長王毅10月底訪美與美國國務卿布林肯會談後達成幾項共識，除了「雙方同意，為實現兩國元首舊金山會晤而共同努力」外，還包含近日舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人事務協調會並探討簽署殘疾人事務合作諒解備忘錄。目前這些對話都已完成。

中國國家副主席韓正8日在新加坡強調，「最近中美之間開展的一些重要高層接觸，提升了國際社會對未來中美關係改善的正面預期」。他重申「我們願與美方加強各層次的溝通、對話，推進互利合作，妥善管控分歧，合力應對全球性挑戰」。