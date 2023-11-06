中國遊戲直播企業家陳少傑失聯3周 傳遭調查

中國網路遊戲直播平台鬥魚執行長陳少傑。(取自百度百科)

中國網路遊戲直播平台鬥魚執行長陳少傑失聯3周，媒體報導傳出疑似遭到調查；2016年他曾是中國商業盛典十大影響力人物，但近年中國政府整頓網路有害訊息，鬥魚遭到點名。

中國媒體封面新聞今天報導，鬥魚證實了陳少傑失聯的消息；此前有傳言稱他被查，已失聯近3周，最近一次出現在公眾視野，是8月出席公司第2季財報分析電話會。

公開資料顯示，陳少傑1984年出生於濟南，2010年投入商界，隨大量遊戲直播平台崛起，鬥魚之後引入了騰訊的投資 ，他2016年獲中國商業盛典十大影響力人物，2019年7月，鬥魚在美股那斯達克掛牌，當日市值接近40億美元，個人財富暴漲。

香港明報今天指出，鬥魚作為中國國內兩大遊戲直播平台之一在2019年攀上頂峰後，最近1、2年則因隨著抖音、快手、B站等平台加速分食遊戲直播市場，再加上與虎牙合併失敗，鬥魚的經營和財務業績均不容樂觀。

此外，中國官方整頓網路不停，中國國家網信辦今年4月發布整治網路自媒體及有害訊息等成果，百度 、新浪微博 、鬥魚、豆瓣等網路平台都遭點名。

網信辦當時表示，針對百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網路平台履行主體責任不力，對其用戶發布的訊息未盡管理義務，造成淫穢色情、封建迷信、招嫖賣淫等有害帳號在網上傳播的問題，分別依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，從嚴處理。