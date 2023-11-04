中美外交政策磋商僅為司長級 3日前已於維也納舉行

中國與美國已於維也納完成外交政策磋商，層級僅為司局級。（路透）

中共外事辦主任兼王毅 10月底訪美所達成的共識之一就是近日舉行中美外交政策磋商，而中國官方4日晚間才公布，雙方已於1日在維也納舉行外交政策磋商，北京 方面出席層級僅為外交部政策規畫司司長苗得雨。

中國外交部官網4日深夜公布，指11月1日其外交部政策規畫司司長苗得雨在維也納與美國國務院 政策規畫司司長艾哈邁德（Salman Ahmed）舉行中美外交政策磋商。「雙方圍繞國際地區形勢、各自內外政策及其他共同關心的問題交換了意見」。

這次外交磋商，層級並不高，而且苗得雨也不是單一的行程。據中國官方消息，苗得雨甫於10月31日在維也納與奧地利外交部政治總司司長柯斯勒舉行外交政策磋商。「雙方圍繞國際地區形勢、各自外交政策、烏克蘭危機和巴以衝突等熱點問題深入交換意見」。

而王毅在10月26日至27日訪美期間與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行兩輪會談，雙方達成共識包含近日舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人事務協調會並探討簽署殘疾人事務合作諒解備忘錄。

至此，已完成的有3日在北京舉行的中美海洋事務磋商、1日在維也納舉行的中美外交政策磋商。至於軍控和防擴散磋商已有「華爾街日報」披露將於6日在華府登場，而中美殘疾人事務協調會目前尚未有官方消息。