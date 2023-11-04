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中美外交政策磋商僅為司長級 3日前已於維也納舉行

記者廖士鋒／即時報導
中國與美國已於維也納完成外交政策磋商，層級僅為司局級。（路透）
中國與美國已於維也納完成外交政策磋商，層級僅為司局級。（路透）

中共外事辦主任兼王毅10月底訪美所達成的共識之一就是近日舉行中美外交政策磋商，而中國官方4日晚間才公布，雙方已於1日在維也納舉行外交政策磋商，北京方面出席層級僅為外交部政策規畫司司長苗得雨。

中國外交部官網4日深夜公布，指11月1日其外交部政策規畫司司長苗得雨在維也納與美國國務院政策規畫司司長艾哈邁德（Salman Ahmed）舉行中美外交政策磋商。「雙方圍繞國際地區形勢、各自內外政策及其他共同關心的問題交換了意見」。

這次外交磋商，層級並不高，而且苗得雨也不是單一的行程。據中國官方消息，苗得雨甫於10月31日在維也納與奧地利外交部政治總司司長柯斯勒舉行外交政策磋商。「雙方圍繞國際地區形勢、各自外交政策、烏克蘭危機和巴以衝突等熱點問題深入交換意見」。

而王毅在10月26日至27日訪美期間與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行兩輪會談，雙方達成共識包含近日舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人事務協調會並探討簽署殘疾人事務合作諒解備忘錄。

至此，已完成的有3日在北京舉行的中美海洋事務磋商、1日在維也納舉行的中美外交政策磋商。至於軍控和防擴散磋商已有「華爾街日報」披露將於6日在華府登場，而中美殘疾人事務協調會目前尚未有官方消息。

北京 王毅 國務院

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