英媒披露蓋洛普將撤出中國 關閉當地所有辦公室

英國「金融時報」（Financial Times）今天披露，諮詢顧問公司蓋洛普（Gallup）將撤出中國，關閉當地所有辦公室。圖為蓋洛普官網截圖。（蓋洛普官網）

英國「金融時報」（Financial Times）今天披露，諮詢顧問公司蓋洛普（Gallup）將撤出中國，關閉當地所有辦公室。

根據金融時報，總部位於華盛頓的蓋洛普已告知其客戶，它將結束中國業務，並通知客戶它會將一些計畫轉移到海外，其他計畫則會取消。

蓋洛普為企業提供用於行銷的調查和分析服務。報導中引用公開薪資紀錄表示，蓋洛普1993年開始在中國營運，在北京 、上海和深圳設有辦公室。

蓋洛普將關閉在中國的所有辦公室，目前還不清楚是否會留任部分當地員工。

由於中國經濟普遍放緩，加上中國國家安全機構擔心與外國企業分享資料會危害國安，對諮詢顧問產業嚴加審查，美國諮詢顧問公司在當地難以開展業務。

蓋洛普發現該公司成了中國的眼中釘，因為其全球民調 顯示出對中國負面的態度。

3月蓋洛普一項調查顯示，僅15%美國人對中國人有好感，創下新低，帶有民族主義色彩的中國官媒「環球時報」稱，蓋洛普民調是遏制中國、維護美國主導地位的工具。

環球時報說，這些調查已成為（美國）政治菁英操縱的工具，以在國際舞台上抹黑中國，並聲稱這些結果被用來遏制和孤立中國。

在蓋洛普撤出的同時，其他跨國諮詢顧問公司也紛紛採取措施，縮減在中國的業務。

獨立性科技及市場研究公司弗雷斯特研究公司（Forrester Research）已裁撤大多數在中國的分析師；網路諮詢公司格理集團（Gerson Lehrman Group）原本計畫今年擴大中國業務，卻在夏天開始裁減中國的員工。