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中國氣象局：聖嬰事件將形成 中國東部冬溫偏高

中央社台北3日電

中國氣象局今天表示，目前赤道中東部太平洋仍處於聖嬰（El Nino）狀態，預計即將形成一次中等強度聖嬰事件，並持續到冬季，將導致中國東部大部分地區冬季氣溫容易偏高，南方降雨偏多。

據中國氣象局發布，中國國家氣候中心副主任賈小龍3日在新聞發布會作以上表示。這也代表中方研判今年會出現聖嬰現象，迎來暖冬與極端天氣。

賈小龍指出，在聖嬰背景下，南海和北太平洋地區容易激發出反氣旋系統環流，使得影響中國冬季的東亞大槽比較弱，進而導致中國東部大部分地區冬季氣溫容易偏高。

其次，熱帶地區水汽更易輸送到中國南方地區，配合南下冷空氣，使得南方降雨容易偏多。此外，在全球暖化和聖嬰事件背景下，中國冬季還可能出現階段性的低溫雨雪天氣。

據陸媒科技日報，今年秋季以來，中國大部分地區氣溫持續偏高，北方氣溫異常偏高。暖熱的天氣延後了入冬進程，多地「滯留」在秋天；東北、華北等地部分地區入冬時間較常年偏晚5天以上。

根據中央氣象署官網，發生在赤道東太平洋海水異常增溫、影響全球氣候的現象，通稱為「聖嬰」。當聖嬰海溫指標（ONI）連續5個月高於攝氏0.5度，定義該段時期為聖嬰事件。

公開資料顯示，上次較顯著的聖嬰年是2015/16年。

低溫 暖化 暖冬

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