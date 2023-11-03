百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

中國近年積極投入晶片 研發，以突破美國的科技圍堵。中國清華大學研究團隊近日提出光電融合的全新晶片運算框架，研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），經實測，該晶片在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍，「相當於將八小時的京廣高鐵縮短到了8秒鐘」，為超高性能晶片的研發開闢全新路徑。

新華社報導，近年來，國際積極投入建構新的運算架構，發展新型人工智慧 運算晶片，而利用光波作為載體進行資訊處理的光計算，因高速度、低功耗等優點成為科學界研究熱點。然而，計算載體從電變為光，還要取代現有電子裝置實現系統級應用，面臨許多難題。

為此，清華大學團隊結合光計算、純模擬電子計算等技術，突破傳統晶片架構中數據轉換速度、精度與功耗相互限制的實體瓶頸，提出一種全新的運算框架，可望解決大規模運算單元整合、光運算與電子訊號運算的高效介面等難題。

團隊成員之一、清華大學電子工程系副教授方璐指出，「我們是在全類比訊號下發揮光和電的優勢，避免了類比-數位轉換問題，突破了功耗和速度的瓶頸」。

他說明，除算力優勢外，在智慧視覺目標識別任務，和無人系統場景計算中，ACCEL的系統級能效，意即單位能量可進行的運算數，經實測是現有高性能晶片的400萬餘倍，「這一超低功耗的優勢將有助於改善限制晶片整合的晶片發熱問題，有望為未來晶片設計帶來突破」。

值得注意的是，ACCEL光學部分的加工最小線寬為「百奈米級」，方璐表示，實驗結果表明，僅採用百奈米級製程精度，就可取得比先進製程晶片大幅提升的性能。同時，其所使用的材料簡單易得，造價僅為後者的幾十分之一。

另一名團隊成員、清華大學資訊科學技術學院院長戴瓊海則說，ACCEL未來可望在無人系統、工業檢測 和人工智慧大模型等方面實現應用。目前團隊僅研發出特定運算功能的光電融合原理樣片，極需進一步進行具備通用功能的智慧視覺運算晶片研發，以便在實際中大規模應用。