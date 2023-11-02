中國年輕人興起蹭老式消費 逛商場只去B1B2

所謂「蹭老式消費」，就是年輕人反向消費，進入老年人消費場景。（Getty Images）

中國經濟形勢不佳，許多年輕人追求性價比，興起「蹭老式消費」，去老人平價食堂吃飯，上老人大學休閒課；他們逛商場只去B1、B2吃美食街、買平價貨，因為樓層越高，越消費不起。

綜合中媒報導，「年輕人蹭老式消費」、「年輕人逛商場只去B1B2」等話題近日相繼登上中國社群熱搜榜，讓不少年輕網友直呼真實。

據報導，所謂「蹭老式消費」，就是年輕人反向消費，進入老年人消費場景。他們去老人居多的平價社區食堂吃飯，旅遊報名特價的「夕陽紅」旅行團，還去上便宜的老人大學休閒課等。

「食堂的裝潢很現代化，點餐台的隔板乾淨又透亮，點餐流程甚至還有些科技感。」談及自己的「蹭老式消費」體驗，王先生直言頗感意外，「菜品很豐富，我們點了9元的糖醋里脊、8元的萵筍肉片、5元的蜜汁南瓜等，味道超出預期，價格也很實惠。」

報導說，之所以會出現這種情況，主要是當下更多的年輕人消費追求高性價比，也更加理性務實，更加看重的是消費價值本身，而不是價格。

與此同時，年輕人逛商場只去B1、B2，也是近期熱議話題，這個趨勢已促使商家爭搶進駐這兩個樓層。

許多年輕人受訪指出，B1、B2一般是美食街不然就是大型超市，真的很適合他們去逛。那些人均消費人民幣一兩百元的餐廳，幾乎都開在商場的4、5樓，而B1、B2的零售、餐飲、小吃通常比較親民；「B1、B2吃的有多，玩兒的也多，關鍵是便宜。」

還有網友表示，樓層越高東西越貴，年輕人的錢也不是大風刮來的，所以只去B1、B2，逛逛平價服飾，吃吃麻辣燙，「主打一個輕輕鬆鬆」。

報導指出，哪裡有人潮，品牌們就往哪裡去，在商場B1、B2爭搶地盤，已成為商家們的共識，現在這兩個樓層湧入知名餐飲品牌、潮牌店與網紅小吃，出現一鋪難求。

報導形容，B1、B2的熱鬧背後，是商場和品牌們的心酸。與其繼續待在4、5樓，等著奉行「只逛不買」的年輕人主動過來，實在是太難了。既然年輕人不願意上來，那他們就主動下去，下沉到B1、B2，成了最穩妥的選擇。

今晚在微博 熱搜話題「為什麼年輕人逛街只去B1B2了」，有網友留言嘆「窮，我們逛不起了」、「樓上不屬於我們」，獲得最多按讚。