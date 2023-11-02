新華社稱 李克強堅決維護習近平中共中央的核心地位

圖為2013年3月15日，中國第12屆全國人民代表大會第一次會議決定李克強為國務院總理後，中共總書記習近平與李克強握手。（新華社）

在中國前總理李克強 遺體於2日上午火化後，新華社於下午發布約4,600字的生平。文中一再強調，李克強生前堅決擁護和支持以中共總書記習近平 為核心的黨中央領導，並呼籲中國民眾學習李克強的精神，「更加緊密地團結在以習近平同志 為核心的黨中央周圍」。

新華社這篇李克強生平在提及其兩任總理任期時，三度提及李克強是「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」完成相關工作。

文章並稱，「2023年3月，李克強同志不再擔任國務院總理職務。從領導崗位上退下來後，他堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。」

新華社指出，李克強「始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致」，「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。

「他具有堅強的黨性原則，講政治、顧大局，把黨的事業和人民的利益放在首位，切實做到對黨忠誠、為黨分憂、為黨盡職、為民造福。」

文章並稱，李克強的一生，是獻身於共產主義事業的一生。呼籲中國民眾要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍。

新華社並發布12張李克強生平照片，其中第一張是2013年3月15日，中國第12屆全國人民代表大會第一次會議決定李克強為國務院總理後，習近平和李克強握手的相片。