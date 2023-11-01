上海萬聖夜狂歡後 公共安全理由地鐵持續管制

上海民眾於萬聖夜狂歡。（歐新社）

上海民眾於萬聖夜狂歡，人潮擠往巨鹿路一帶，由於人數過多，官方當晚緊急宣布地鐵站 封站；為了防止民眾再湧入導致安全疑慮，官方今晚持續執行地鐵交通等管制措施。

據上海市政府微信公眾號「上海發布」訊息，上海市交通委今表示，為了有效應對客流安全風險，確保巨鹿路周邊交通秩序平穩，交通管理措施包括地鐵淮海中路站下午4時至7時採單向進出，晚間7時至營運結束實施封站；多條公車路線實施改道。

昨天為西方節日萬聖夜，民眾大量湧入巨鹿路一帶，由於現場人數過多，車輛無法前進、手機沒有訊號，官方緊急宣布地鐵淮海中路站封站，途經列車不停靠，乘客不得上車、下車，為防止安全疑慮產生，現場也部署了大批警力，防範韓國首爾梨泰院踩踏事件重演。

這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 後第一個萬聖夜，狂歡活動從周末假日延續到昨晚，參與裝扮的民眾，有人身穿白色套裝，扮成疫情期間採驗核酸樣本的防疫人員，這是疫情間不被允許的行為；人群中還有拿寫著「學醫救不了中國人」紙牌的「魯迅」，還有赤裸上身的「蝙蝠俠」。

「聽說巨鹿路有1億人」，有民眾在社群用誇飾法形容昨夜的巨鹿路場景，他說，「在這裡可以做想做的事、說想說的話，這才是活著的感覺」。

鳳凰網刊載一篇評論指出，上海在這個萬聖夜呈現了全球化應有的樣子，年輕人才不管中國節或西洋節，只要是自己喜歡的樣子就好；遺憾的是，每年萬聖節 會有的外國人身影少了很多。現在可供年輕人瘋狂的場合愈來愈少，「有些話，如果無法言說，那就透過萬聖節的服裝來說吧」。