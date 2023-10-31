加州州長紐森見習近平後 為何跑到一座三線城市？

加州州長紐森到江蘇鹽城透過望遠鏡看著濕地上的候鳥。（現代快報）

加州 州長紐森 10月下旬到中國訪問，中國國家主席習近平在北京 接見他。而紐森結束北京行程，跑到江蘇鹽城，什麼？對，沒錯，紐森去了一座在中國GDP排名僅第39名的城市。

紐森是民主黨新星，未來很有可能接班拜登成為民主黨的總統候選人，此行訪中，與中共政治局委員、外事辦主任兼外長王毅會見，國家副主席韓正接見他，習近平也接見他，可見紐森的份量。

但眾人好奇，紐森為何去了江蘇鹽城，原來他是要去看同為沿海（加州）中國二、三線城市如何處理生態環境、應對氣候變化以及清潔能源等問題。紐森還在鹽城與一頭中國國家一級保護動物丹頂鶴結交為「朋友」，並為牠取名「加利福尼亞」。

紐森七天的訪中行程到訪香港、深圳、廣州、北京、鹽城、上海，澎湃新聞報導，江蘇鹽城是他訪中行程中唯一的非一線城市。

蘇北經濟一向靠後，蘇北地區的鹽城去年實現地區生產總值7079億元人民幣，在江蘇省內位居第8（全國第39），屬於中國的三線靠前城市。不過，鹽城的「海洋氣質」以及清潔能源發展潛力讓加州看到了更多合作空間。

新華日報報導，紐森參觀了金風科技大豐臨港工廠，在全球單機容量最大的16兆瓦海上風電機組前詳細瞭解機組在不同深度海域的應用情況以及在加州落地應用的可能性。

加州正在規劃海上風電產業發展，而鹽城正是江蘇風電產業「主陣地」。至2022年底，鹽城海上風電裝機容量占中國全國1/5、全球1/10，新能源產業突破1500億元，是長三角首個千萬千瓦新能源發電城市。紐森也與鹽城有關方面探討海水淡化、風電製氫等可行性，謀劃合作空間。

新華日報報導，紐森夫婦一行在鹽城丹頂鶴保護區還與丹頂鶴來了一次親密接觸。紐森瞭解丹頂鶴在中國東北地區繁殖、到鹽城越冬的過程，感受灘塗濕地生態系統和生物多樣性資源。

一隻1歲多的丹頂鶴走在人群前，腳步從容，一直將紐森一行送到車門處。臨別前，紐森夫婦為這只丹頂鶴取了個名字—「加利福尼亞」，江蘇和加州又多了一位友好使者。

丹頂鶴是鹽城生物多樣性的代表之一。鹽城擁有582公里海岸線、77萬公頃濕地，形成太平洋西岸和亞洲大陸邊緣面積最大、生態保護最好的海岸型濕地。鹽城是東亞-澳洲候鳥遷徙路線的中心節點，每年約有300萬隻候鳥在這裏停歇、繁殖和越冬。2019年，位於鹽城的中國黃（渤）海候鳥棲息地（第一期）被列入世界遺產名錄，鹽城成為大陸唯一擁有「世界自然遺產」和「國際濕地城市」兩張國際名片的城市。

紐森在此之前還代表加州政府與中國國家發改委簽署關於加強低碳發展和綠色轉型合作的諒解備忘錄。 加州州長紐森夫婦（左）結識一頭1歲大的丹頂鶴，並為牠取名「加利福尼亞」。（現代快報）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點