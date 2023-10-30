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中國民間反猶反以言論橫行 難脫背後反美意識

中央社上海30日電
中國國家主席習近平(右)和巴勒斯坦領袖阿巴斯6月在北京會面。(美聯社)
中國國家主席習近平(右)和巴勒斯坦領袖阿巴斯6月在北京會面。(美聯社)

中國外交部數次呼籲以巴衝突停火，立場定位為中立；民間則有反猶反以等言論流傳於社群。學者認為，這與中國試圖將這場戰爭塑造為「反美敘事」有關，於是放任了這些討論。

以巴衝突擴大以來，中國媒體、網路社群可見反猶太、反以色列、譴責美國等發言。數名社群平台具有影響力的意見領袖將哈瑪斯（Hamas）稱為「抵抗組織」，透過用字給予了發動攻擊「正當性」；中國日報英文版23日社論直指，美國站在加薩（Gaza）歷史錯誤一邊，對以色列的支持是「火上澆油」。

前環球時報總編輯胡錫進25日在其微博評論以色列常駐聯合國代表爾登（Gilad Erdan）要求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）辭職一事時說，「經過這場戰爭，納粹殘酷迫害導致的世人對猶太民族的同情很可能將消耗一空」；有中國網友回應「老胡說得對」、「以色列覺得背後有美帝撐腰，有恃無恐了」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）前往以色列表達支持後，中國群眾湧入德國駐中大使館官方微博頁面留言「以色列是納粹」等字句，或是合成以色列國旗與納粹符號，導致大使館刪除部分言論，甚至用了「無恥的混蛋」批評留言群眾；這讓民眾更加地激憤，紛紛喊出「舉報」。

紐約時報中文網30日報導引述多名學者意見，對中國民間反猶反以偏激言論現象加以分析。

「很明顯，（中國）政府正在傳遞的訊息是，容忍反猶太主義言論」，中以學術交流促進協會（SIGNAL）執行董事魏凱麗（Carice Witte）表示，倘若反猶太主義言論會為政府造成困擾，審查者會禁止這類言論。

魏凱麗指出，中國可能認為，讓反猶情緒和在以巴衝突問題上，放任對於美國的敵意蔓延，這可以發揮地緣政治用途，因為中國正在加強與阿拉伯國家的關係，加深其在中東的立足點。

報導提到，中國近年來尋求在中東發揮作用，今年3月促成了沙烏地阿拉伯、伊朗恢復外交關係；今年6月中國領導人習近平會見巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas），雙方聯合聲明重申，「涉疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題」。

以色列賴赫曼大學阿巴埃班國際外交研究所（Abba Eban Institute for Diplomacy and International Relations at Reichman University）亞洲政策項目主任阿夫特曼（Gedaliah Afterman）指出，中國看起來想把以巴戰爭作為「在中國公眾中塑造反美敘事」的方法，那些社群尖銳言論似乎部分把譴責以色列與譴責美國、批評猶太人與批評美國人結合起來。

寧波諾丁漢大學（University of Nottingham Ningbo China）國際傳播系副教授艾因斯利（Mary Ainslie）指出，近年來愈來愈多帶有反猶傾向刻板印象，原因是中國民族主義情緒上升、對於西方不信任加深、國內經濟狀態不佳、中國網路上陰謀論盛行等。

不同於以巴衝突在中國網路的激烈輿論戰，上海猶太難民紀念館有另一個畫面，有民眾坦言，由於這場戰事才對於猶太人歷史起了興趣，特別到紀念館了解二戰期間猶太人避難上海往事，館內經常可聽見「哈瑪斯」、「以色列」等關鍵字討論，對於這場戰事走向，他們則在留言本寫上「世界和平」期許。

以色列 猶太 納粹

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