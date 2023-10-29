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李克強猝死揣測多 黎安友：中國民眾不滿習政權

中央社台北29日電
中國前總理李克強驟逝，引民眾疑竇。(路透)
中國前總理李克強驟逝，引民眾疑竇。(路透)

對於前中國國務院總理李克強猝死，部分中國民眾至今揣測不斷。美國知名中國問題專家黎安友認為，人們對李克強「可能被害死」等猜測，顯示了中國民眾對習近平政權不滿的程度，他們似乎厭倦了習近平式的統治。

美國之音（VOA）中文網報導，黎安友（Andrew J. Nathan）對李克強猝死引發揣測認為，在無法知道事實的情況下，人們只能猜測死因。但對習近平而言，李克強「不值得下毒」，因為李克強並沒有威脅習近平的權力基礎。

黎安友表示，儘管李克強享有「自由主義者」的聲譽，但他從未代表過一個「明確的、替代（習近平）的經濟平台」。

他分析，人們對李克強「可能被害死」等猜測，實際上顯示了中國民眾對習近平政權不滿的程度。他們似乎厭倦了習近平式的統治，許多人都在總結習近平的政策錯誤，包括對COVID-19「動態清零」後突然放棄清零，以及不必要地挑起與美國的爭端。

但黎安友並不認為，李克強之死會在中國引發大規模示威。相形之下，當年的胡耀邦非常受歡迎，李克強則不然。且時代已經不同，儘管今天的中國正像1988年一樣陷入困境，但當時的困境更嚴重，政府壓制異見的能力也不如當今。

美國智庫外交關係協會（CFR）中國研究資深研究員、前紐約時報駐中國記者張彥（Ian Johnson）表示，李克強突然死亡，是過去2年困擾習近平一系列危機、事故和失誤中的最新事件。他雖然不相信陰謀論，但問題是目前中國的狀況，讓很多人會覺得李克強的死被賦予了更大的意涵。

張彥認為，李克強之死不太可能改變中國高層的權力動態。與更有活力的前幾任中國總理相比，特別朱鎔基和溫家寶相比，李克強很容易成為中共建政近75年歷史上，最沒有色彩的總理之一。

旅美中國學者、與李克強是北大校友的王軍濤認為，當年那種寄希望於中共自我改革的抗議運動「不可能再有了」。因為，今天中國的菁英和老百姓「對共產黨都已經沒有感情了」。

李克強 習近平 中共

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