自發性悼念民眾湧現 李克強故居外堆滿花束 卡片寫「人民的好總理」

李克強逝世後，民眾自發性前往其安徽故居悼念，花束已堆成花牆。（取材自X平台）

中國國務院 前總理李克強 因突發心臟病，27日凌晨以68歲之壽離世，消息震動中國社會，由於李克強親民、勤政的形象深植人心，大量民眾自發性發起悼念活動，在李克強安徽故居外，有不少民眾將白玫瑰、菊花等花束與哀悼卡片放置在此，卡片上則寫著：「人民的好總理，我們懷念你」。同時有消息傳出，中國多地學校、警察網絡都已收到上級通知，須嚴密管控悼念活動。

李克強逝世的消息自27日上午中國官媒證實後，中國輿論場湧現對李克強的追思與悼念，線上社群平台微博上的評論與文章照片接連被刪，評論區則被禁，而線下在安徽省合肥市徽州大道紅星路80號的「安徽省文史研究館大院」外，因為這裡曾是李克強童年與少年求學時代的故居，從27日起便有不少民眾前去悼念，鮮花堆成了「花牆」，人潮至28日深夜仍未散去。

從社群平台X（前推特）上流傳的圖文、影片可見，李克強故居的悼念人潮源源不絕，且由於適逢周末，據傳有不少合肥當地大學生28日清早都趕來悼念，並自發性的維持現場秩序。

民眾在悼念卡片上普遍寫道，李克強是「人民的好總理」，並引用李克強生前多個名句如「人在做天在看」、「長江黃河水不會倒流」，稱會繼承李克強的改革遺志走下去。

歷史上的事件值得注意，中國國務院前總理周恩來1976年1月8日於北京 逝世後，他的逝世同樣受到廣泛的悼念，群眾同樣稱他為「人民的好總理」，而悼念活動規模越來越大，最終演變成表達對「四人幫」與毛澤東不滿的「四五運動」，北京出動上萬名民兵、公安、解放軍鎮壓群眾。

由於中國高層領導人逝世後，多次因悼念活動引發社會巨變，進而導致重大事件發生，在李克強逝世後，消息指出，中共已開始嚴控學生有關的悼念行動。

據網上流的訊息截圖，學校已召集學生幹部開祕密會議，要求盡可能不要轉發有關李克強逝世的推文、圖片與文字，有學校從28日起若要請假離校，需要先聯繫輔導員「詳細說明原因和去向」，經同意後方能請假。校方也被要求密切關注學生外出動向，並留意校園內任何聚集性悼念活動，若發現線索需立即通報。

值得一提的是，中共27日晚間發出約2400字的訃告中特別強調，李克強從領導崗位退下後，「堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」，並強調李克強的逝世「是黨和國家的重大損失」，「我們要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，訃告仍不忘尊習。 李克強逝世後，民眾自發性帶著鮮花、卡片前往其安徽故居悼念。（取材自X平台） 李克強逝世後，民眾自發性前往其安徽故居悼念，並稱李是「人民的好總理」。（取材自X平台）

來源：聯合影音網