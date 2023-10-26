李克強曾視察鄭州富士康 允諾郭台銘「優化營商環境」

27日猝逝的中國前總理李克強，任內曾多次導訪台資企業。圖為2017年李克強（右三）視察河南鄭州富士康。（取材自中國政府網）

中國前總理李克強 27日驚傳猝逝於上海，他任內10年作為被迅速重新檢視，視察台資企業的情況也不少。他曾於2017年到鄭州富士康視察，與鴻海集團創辦人郭台銘 2度交談，強調會進一步擴大開放、優化營商環境。

據中國政府網消息，李克強2017年5月考察鄭州富士康科技園，郭台銘親自介紹，「在廠房前兩人駐足交談5分鐘，臨上車前再次駐足交流」。李克強說，希望富士康把更多高端研發和全產業鏈放在這裡。「我們會進一步擴大開放、優化營商環境。中國大陸有巨大的市場和人才資源，是發展製造業的最佳投資 目的地」。

他還向在生產線上的員工寄語道，「投身先進製造業尤其要珍視兩種精神：一是精益求精的工匠精神，二是永不止步的創客精神」。

此外，2022年7月李克強也曾赴福建考察六和機械等台資企業，表示兩岸同胞是一家人，歡迎台商來中國大陸投資興業，他還提道，不久前頒布的「穩經濟一攬子政策」，將對包括台資企業在內的各類企業同等對待。

他於2015年在廈門考察時舉辦的部分台資企業負責人座談會上，曾強調「我給你們吃一顆『定心丸』」，「對台商優惠政策不會改變，已制定的一些政策、已簽訂的合同（合約）繼續有效，不存在溯及既往的問題。我們說到做到！」。

不過，2021年中國國台辦曾宣布，遠東集團旗下化纖紡織、水泥企業在中國五省市存在違法、違規行為，被裁罰人民幣約4.74億元（約6512.3萬美元）罰款，並收回部分閒置建設用地。

日前官媒「環球時報」也公布，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。國台辦發言人朱鳳蓮25日首度回應指這是正常的執法行為，並稱台企在中國大陸分享增長紅利的同時，「也應承擔相應社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用」。

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