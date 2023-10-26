我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

李克強曾視察鄭州富士康 允諾郭台銘「優化營商環境」

記者廖士鋒／即時報導
27日猝逝的中國前總理李克強，任內曾多次導訪台資企業。圖為2017年李克強（右三）視察河南鄭州富士康。（取材自中國政府網）
27日猝逝的中國前總理李克強，任內曾多次導訪台資企業。圖為2017年李克強（右三）視察河南鄭州富士康。（取材自中國政府網）

中國前總理李克強27日驚傳猝逝於上海，他任內10年作為被迅速重新檢視，視察台資企業的情況也不少。他曾於2017年到鄭州富士康視察，與鴻海集團創辦人郭台銘2度交談，強調會進一步擴大開放、優化營商環境。

據中國政府網消息，李克強2017年5月考察鄭州富士康科技園，郭台銘親自介紹，「在廠房前兩人駐足交談5分鐘，臨上車前再次駐足交流」。李克強說，希望富士康把更多高端研發和全產業鏈放在這裡。「我們會進一步擴大開放、優化營商環境。中國大陸有巨大的市場和人才資源，是發展製造業的最佳投資目的地」。

他還向在生產線上的員工寄語道，「投身先進製造業尤其要珍視兩種精神：一是精益求精的工匠精神，二是永不止步的創客精神」。

此外，2022年7月李克強也曾赴福建考察六和機械等台資企業，表示兩岸同胞是一家人，歡迎台商來中國大陸投資興業，他還提道，不久前頒布的「穩經濟一攬子政策」，將對包括台資企業在內的各類企業同等對待。

他於2015年在廈門考察時舉辦的部分台資企業負責人座談會上，曾強調「我給你們吃一顆『定心丸』」，「對台商優惠政策不會改變，已制定的一些政策、已簽訂的合同（合約）繼續有效，不存在溯及既往的問題。我們說到做到！」。

不過，2021年中國國台辦曾宣布，遠東集團旗下化纖紡織、水泥企業在中國五省市存在違法、違規行為，被裁罰人民幣約4.74億元（約6512.3萬美元）罰款，並收回部分閒置建設用地。

日前官媒「環球時報」也公布，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。國台辦發言人朱鳳蓮25日首度回應指這是正常的執法行為，並稱台企在中國大陸分享增長紅利的同時，「也應承擔相應社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用」。

➤➤➤看更多李克強逝世相關新聞

李克強 投資 郭台銘

上一則

李克強逝世 上次露面在8月底參觀莫高窟 氣色仍不錯

下一則

李克強懷改革開放意識 曾言「黃河長江不會倒流」

延伸閱讀

李克強逝世 上次露面在8月底參觀莫高窟 氣色仍不錯

李克強逝世 上次露面在8月底參觀莫高窟 氣色仍不錯
李克強推動經濟有功 巴克萊總結為「克強經濟學」

李克強推動經濟有功 巴克萊總結為「克強經濟學」
曾直言中國6億人月收僅1000元 李克強親民形象頗受好評

曾直言中國6億人月收僅1000元 李克強親民形象頗受好評
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51
海底撈一則招聘傳菜員須碩士學歷的資訊，引起熱議。（取材自橙新聞）

海底撈1.5萬元月薪徵傳菜員須碩士學歷？挨批急回應

2023-10-25 07:30

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人