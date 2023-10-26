「重走了習近平的足跡」駐美大使謝鋒 提習訪愛阿華往事

中國駐美大使謝鋒25日在愛阿華州出席「中美永續農產品貿易論壇暨貿易合約簽約儀式」並做主題演講。(中國駐美使館網站)

據中國駐美館消息，中國駐美大使謝鋒 當地時間25日在愛阿華州 出席「中美永續農產品貿易論壇暨貿易合約簽約儀式」並做主題演講，演講中他特別提及中國國家主席習近平 在38年前曾經訪問愛阿華州，以及2012年重訪愛阿華的往事，表示他前一天重走了習近平的足跡，感受到中美兩國人民對和平的追求、對合作的期盼、對友誼的珍視是不可違背的。

這一對於習近平過去訪美的追憶，似有為習近平可能在下月出席在舊金山舉行的APEC峰會，以及與拜登總統再次會晤進行鋪墊的用意。

謝鋒說，38年前，習主席首次訪問愛阿華，親手播下友誼的種子，今天已經生根發芽、枝繁葉茂。2012年，習近平主席與愛阿華的老朋友重逢時回憶道，「愛阿華州是我接觸美國的第一站，你們是我最早結識的美國朋友。對我來說，你們就是美國。」謝鋒說，今天，純樸、勤奮、熱情、友善的愛阿華人民仍然是美國的真正代表。

他表示，中國有首家喻戶曉的歌曲叫《在希望的田野上》，唱的是人們辛勤勞作的歡樂和對美好未來的憧憬。昨天，他沿著習近平主席的足跡，從得梅因到馬斯卡廷，歲稔年豐、絢麗多彩的秋日原野讓他腦海中再次響起這首歌。他由衷感受到中美兩國人民對腳下土地的熱愛、對辛勤勞動的驕傲、對更美好生活的嚮往是相通的，對和平的追求、對合作的期盼、對友誼的珍視是不可違背的。讓我們在希望的田野上繼續播撒友誼的種子，不斷收穫合作的碩果！

謝鋒說，他很高興來到素有「美國糧倉」「麵包籃」之稱的愛阿華。中國自古以農立國，農耕文明燦爛悠久。「國以民為本，民以食為天」，解決好14億人的吃飯問題始終是治國安邦的頭等大事。習近平主席在中國西部地區當過7年農民，始終掛在心頭的就是推動農業強、農民富起來、農村美起來。農業也是中美起步最早、最富實、最有潛力的合作領域之一。大糧倉需要大市場，大市場共享大機會。

他說，中美農業合作優勢互補、互利雙贏。中國是全球最大的農產品進口國，美國是全球最大的農產品出口國。中國是美國農產品第一大出口目的地，占美農產品總出口近1/5，是美大豆、玉米、棉花、乾草等最大買家，美國出口的大豆一半銷往中國。中國自美農產品進口已連續4年上漲，去年中美農產品貿易額突破500億美元大關，美對華農產品出口達創紀錄的420億美元，平均每個美國農民對華出口超過1.3萬美元。

他表示，中美農業合作潛力大、大有可為。隨著中國從農業大國邁向農業強國邁進，近5億農民整體邁入現代化，不僅要吃得飽，更要吃得好，將為中美農業合作開啟新的空間。謝鋒說，1980年代，雜交水稻技術作為中國出口的第一項農業專利技術來到美國，已占美水稻總面積的一半。目前全球飢餓人口近8億，中美農業合作不僅豐富了兩國人民的餐桌，鼓起了兩國農民的「錢袋子」，還將惠及全人類。

他表示，當前中美關係仍面臨困難和挑戰，中美深化農業合作，必須停止把經濟問題政治化、泛安全化。他特別提及，近期一家全球領先的國際農業企業，被美某州要求放棄擁有35年的土地和資產。該公司在美經營53年來，從未涉及侵害國家安全的問題，只因6年前被中資收購就受到無理打壓。如果美國企業到其他國家投資興業，也受到國別歧視，商業契約想作廢就作廢，讓停就停，說趕走就趕走，美國政府和人民又將作何反應？他問，契約精神、市場經濟和公平競爭原則，還要不要了？