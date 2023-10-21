美駐北京聯絡處設立50年 馬朝旭：中美應汲取歷史啟示

中國外交部副部長馬朝旭（左）20日出席美國駐北京大使館官邸命名活動，呼籲雙方「應共同從歷史中汲取經驗啟示，為推動中美關係穩定、改善和發展作出不懈努力」。（圖／取自X@Ambassador Nicholas Burns）

中國外交部副部長馬朝旭近日出席美國駐北京 聯絡處設立50周年活動時，表示中國、美國和中美關係都發生了很大變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有變。他呼籲雙方「應共同從歷史中汲取經驗啟示，為推動中美關係穩定、改善和發展作出不懈努力」。

據中國外交部官網21日晚間消息，馬朝旭20日應邀出席美國駐北京大使館 舉行的駐北京聯絡處設立50周年紀念活動。他在致詞時表示，聯絡處在雙方關係從「破冰」到建交的關鍵時期，「為中美關係正常化發揮了不可替代的重要作用」。

馬朝旭提到，「50年過去了，中國、美國和中美關係都發生了很大變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有變」。他並說，今天中美關係處在又一個關鍵時期，「雙方都要本著對歷史、對世界、對人民負責的態度」，聚焦共同利益，拿出政治勇氣，展現政治智慧，妥善管控分歧、擴大互利合作、促進民間友好，推動中美關係重回正確發展軌道。

馬朝旭強調，中國將以領導人習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則為根本遵循，致力於穩定、改善和發展中美關係。「雙方應共同從歷史中汲取經驗啟示，為推動中美關係穩定、改善和發展作出不懈努力」。

另據美國駐北京大使館官網消息，此次活動主要是將美國駐北京大使官邸命名為「布希故居」，以紀念曾經擔任美國駐北京聯絡處主任的前美國總統老布希（George H.W. Bush）及其夫人芭芭拉（Barbara Bush）。

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）在致詞中指出，採用過去的總統以及舉國聞名的人物的大名來給大使官邸冠名，是美國外交界行之已久的傳統。

伯恩斯指出，以老布希之名義來命名官邸，因為他是「現代美中關係的元勛之一」，老布希1974年到中國後，「他的主要任務就是和毛澤東主席、周恩來總理以及鄧小平一起合作，仔細呵護在那些年間美國與中華人 民共和國之間才剛成型，脆弱且並不容易進行的非官方關係」。他最後說，「這個關係在當年對於世界的穩定與和平如此重要，今天依然如是」。

而根據中國駐美使館官網20日晚間消息，中國駐美大使謝鋒向美國中國人民友好協會年度大會所致的賀詞提到，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，他強調，「近期，在兩國領導人引領下，在雙方共同努力下，中美關係出現了一些止跌企穩的積極跡象。我們要抓住契機，相向而行，用行動排除障礙、管控分歧，用誠意加強對話、拓展合作，共同推動中美關係重回正軌、穩步向前」。