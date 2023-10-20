華爾街日報：中國爆發金融危機已非難以想像

中國爆發金融危機已非難以想像，以往投資者認為中國政府會在背後支持金融體系，房企大到不能倒，但當政策轉變，金融系統風險增加，便會走向危機。圖為福建省龍岩市區一處住宅區。（中新社）

華爾街日報首席經濟評論員葉偉平19日撰文，指中國爆發金融危機已非難以想像，以往投資 者認為中國政府會在背後支持金融體系，房企大到不能倒，但當政策轉變，金融系統風險增加，便會走向危機。

文章表示，中國目前出現房地產 危機泡沫爆破，地方政府難以償還債務，及銀行體系嚴重曝露於以上兩種情況之中，若這些因素若出現在其他地方，都是金融危機爆發的先兆，但傳統上會認為中國的債務是欠國內而非海外投資者，政府會為大多數金融體系提供支持，有能力的技術官僚會掌管一切。

不過，文章說，這些傳統想法已過時並很危險。

文章指，雖然中國非常不可能像2008年雷曼兄弟事件引發全球金融危機般即時崩潰，但中國財政和金融失衡之大令中國以至世界都進入未知領域。「我們不知道中國經濟及集中了權力的中國領導人習近平，可以怎樣駕馭這情況。」

文章表示，上周國際貨幣基金（IMF）的一連串報告，展示了中國經濟問題的規模。

文章指出，雖然中國第3季GDP達4.9%，高於預期，但IMF預測中國未來4年的經濟成長平均4%，由以前預測4.6%下調，與10年前經濟成長達10%時相比，更難以擺脫債務。

IMF預測中國政府的赤字由今年占國內生產毛額（GDP）的7.1%，增至2028年的7.8%。

文章表示，現在問題來自地方政府而非中央政府，地方政府透過資產負債表外的融資工具大量借貸來支持城市發展。地方政府債務占GDP的45%。如果將其納入中國政府債務，到2027年總負債將達到GDP的149%，高於義大利的141%。

地方政府靠賣地收入來還債，但現在賣地收入也大減。

中國的銀行也面臨重大問題，就是持有這些債務的80%。IMF估計，僅一半的債務重組成本已使銀行承擔4650億美元的損失。中國的銀行與全球同業相比，資本並不充足。

IMF模擬一個壞情況，就是中國未來3年經濟成長平均1% 以及房地產價格下跌，中國的銀行資本比率會由去年的11%下降至2025年的7.1%。這是所有IMF進行壓力測試的地方中最差的。

文章又指出，隨著貸款損失增加，銀行會減少借貸，地方政府不能借貸下，會削減投資及社會福利，經濟成長及房地產價格會進一步下跌。

文章形容，中國的巨額債務在很多方面都是教科書中典型道德風險案例。發展商及地方政府大量借貸，因為放貸人假設在有問題時會獲得中央政府幫助，但這並不是保證的。

文章引述美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）中國研究總監萊特（Logan Wright）表示，中國的金融危機不會源自於外部衝擊，或者資產突然被重新估值，反映了較低的市場價格。相反，當那些認為政府會為其資產提供支持的投資者，知道政府不會這樣做時，就會引發金融危機。

文章表示，如房企以前被認為大到不能倒，直到北京 突然改變政策，越來越多房企的財務狀況受到質疑，信用風險很快便出現。

萊特表示，當政府不再作出隱性支持，投資人會認為「大到不能倒」也不再適用於其他核心資產如小型銀行、房貸以及地方政府，這就是走向金融危機的潛在之路。

報導表示，中國官員很清楚知道這些風險，也嘗試為地方政府重組債務，及協助有困難的房企完成項目。

不過，文章引述皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）中國專家馬永哲（Martin Chorzempa）表示，中國債務太大而經濟成長太慢，令中國不能再像20年前將不良貸款一掃而空。

他說，中國人才外流、減少公布經濟數據及討論中國經濟空間的縮小，這些事情令人擔心北京當局可能無法全面了解經濟狀況。