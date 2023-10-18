習近平與普亭會談 稱與「好朋友」10年見42次

習近平18日以「老朋友」稱呼普亭。（歐新社）

據央視新聞微博公眾號，10月18日上午，中國國家主席習近平 在人民大會堂同來華出席第三屆「一帶一路 」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普亭 會談。在一開場致詞時，習近平提及，中俄兩國政府、部門和相關地方全力落實他和普亭達成的重要共識。兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高。

習近平以「老朋友」稱呼普亭說，「尊敬的普亭總統，我的老朋友」，歡迎你來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。互相出席對方舉辦的重大主場外交活動是我們多年來的好傳統。總統先生連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現了俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。

他說，今年3月，他應普亭總統邀請對俄國進行了他國家主席新任期的首次國事訪問。兩人共同為兩國關係發展定向領航，就一系列重大國際和區域問題深入交換意見。他說，他高興地看到，兩國政府、部門和相關地方全力落實我和總統先生達成的重要共識。兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝著我們共同確定的2000億美元目標邁進。

習近平表示，2013年至今的10年裡，他同普亭先後42次會晤，建立了良好的工作關係和深厚友誼。明年是中俄建交75周年。中方願同俄方一道，準確掌握歷史大勢，順應世界發展潮流，始終立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量。