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中試爆原子彈59周年 揭「隱蔽戰線」如何讓錢學森從美返中

記者黃雅慧／即時報導
中國在59年前的今日成功爆炸第一顆原子彈。（取材自中國國安部官方微信公眾號）
中國在59年前的今日成功爆炸第一顆原子彈。（取材自中國國安部官方微信公眾號）

中國在59年前的今天成功爆炸第一顆原子彈，對此，中國國家安全部官方微信公眾號16日發布文章述說「兩彈一星」（核彈、飛彈與人造衛星）的故事，文章表示中共「隱蔽戰線」對護送「兩彈一星」先驅錢學森返國建設發揮關鍵作用。

錢學森被譽為「中國航天之父」、「中國導彈之父」、「中國自動化控制之父」和「火箭之王」。1999年，錢學森被授予「兩彈一星」功勳獎章。他在返回中國前，曾任美國加州理工學院噴氣推進中心主任，在火箭、導彈等多個領域取得卓越成果，並與世界著名科學家馮‧卡門（Theodore von Kármán）共同建立了「卡門─錢學森」公式，成為世界知名的空氣動力學家。

文章表示，1950年代韓戰爆發後，美國羈押如錢學森等中國留學生，阻擋這些高科技人才回國。時任美國海軍部副部長丹‧金貝爾（Dan Kimball）甚至說「一個錢學森抵得上五個海軍陸戰師。我寧可把這個傢伙槍斃了，也不能放他回中國去！」

中國國安部文章指出，中美雙方在1954年6月啟動日內瓦會談，其中，錢學森等留美人員回國問題，成為與美國博弈的焦點。在經過激烈交鋒，最後就雙方人員和僑民回國問題，達成《中美兩國大使級會談就雙方平民回國問題的協議的聲明》。

而護送錢學森返國成中共一大任務。1955年9月17日，被美國扣留五年之久的錢學森帶著家人從美國洛杉磯登船返回中國。國安部文章詳細描述中共情報、通訊機構如何保護錢學森的安全。

文章表示，為確保錢學森安全，中央指示具有豐富隱蔽鬥爭經驗的外貿部李強參與保護工作，李強密電在港的華潤公司具體負責。華潤公司提前安排人員登上錢學森歸國的郵輪，與他取得聯繫。因事前取得中外記者已等候在香港碼頭迎接錢學森的訊息，為防止敵方特務混在其中實施暗害，華潤公司派出輪船，提前在海上迎接錢學森，改由九龍上岸，乘火車入深圳關。

錢學森歸國後，為嚴防敵特暗害，中共隱蔽戰線為錢學森配備多名隨身護衛人員，在車輛出行、家人日常起居等方面縝密部署。特別是為其配備專職食物化驗員，錢學森家裡的飯菜、茶水，甚至醬油白糖等佐料，都需通過檢驗後方可食用。

公開資料顯示，1964年10月16日下午2點59分40秒，中國第一顆原子彈在新疆羅布泊的核試驗基地爆炸成功。

中共 李強 中國留學生

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