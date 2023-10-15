自由之家：彭立發成孤膽英雄 因中共打壓造就

去年20大前夕，彭立發在北京四通橋掛反習近平白布條。（路透資料照片）【作者：路透通訊社，日期：2023-10-14，數位典藏序號：20221014190807990】

去年中共 20大前夕，來自黑龍江的彭立發在北京海淀區四通橋拉橫幅，並呼籲罷免 中共領導人習近平 而被譽為四通橋勇士，自由之家說，這是因中國嚴密監控打壓所造就的「孤膽英雄」。

彭立發孤身一人挑戰並衝撞中共體制至今屆滿一週年，德國之聲（DW）12日報導，去年10月13日也就是中共召開20大前夕，他在車水馬龍的四通橋拉橫幅並架擴音喇叭，吶喊「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。

自由之家中國、香港和台灣研究主任王亞秋表示，他（彭立發）非常勇敢並準備充分，想必經過仔細思考才行動，尤其中國監控、打壓如此嚴密還能突圍，也明白一旦被捕將要承受的後果。

王亞秋說，每個社會都有特別的人，但在任何時候這樣的人都是少數，這也是中國社會體制內的一個結果，因其它抗議方式行不通，特別是受限當局強大監控難發動聚眾抗爭，結果就是造就很難逐個抓出來的孤膽英雄。

而就在四通橋抗爭之後，時隔一個月就爆發蔓延至中國各大城市的白紙運動，參與者當時疾呼的口號，呼應彭立發拉的橫幅如「不要核酸要吃飯不要封控要自由」等，同時更高喊共產黨和習近平下台。

王亞秋說，四通橋事件產生很大的影響，像是匿名者在中國的公廁牆面塗鴉「不要核酸要自由」，這些都是響應彭立發的號召，所以他帶頭孤身一人的抗爭可說是影響深遠。

至於一年後彭立發造成的影響是否已過去？王亞秋表示，（防疫）封城對民眾的心理影響深遠，像是上海的中產階級頓悟並意識到，政府可以完全控制他們的自由，雖然情緒過去了，但意識已覺醒。

另據美國之音（VOA）12日的報導說，消息來源透露，彭立發目前還活著，但關押地點不明，他的妻女被嚴密監控，彭的親屬也被傳喚問話、調查和監控。