遭欠工資忍無可忍 中企國美APP彈出辱罵黃光裕視窗

中國家電零售企業國美電器被曝停發員工工資，並要求員工簽署承諾函。（取材自第一財經網）

綜合中媒報導，中國網路近日流傳截圖顯示，點開曾經的中國零售家電巨頭國美的APP「幸運大轉盤」抽獎頁面後，有彈窗提示辱罵國美電器董事長黃秀虹、創始人黃光裕的內容，指控其拖欠工資、拖欠貸款 ，「早晚得再進去蹲幾年」。目前多家中媒詢問國美方面與相關人士，但仍未獲得回應。

據了解，黃光裕是國美創始人，2005年曾被中國《胡潤百富》雜誌列為中國首富。而黃秀虹是黃光裕的妹妹，黃秀虹在9月25日退任國美零售董事職位。北京 商報指出，黃秀虹目前仍是國美電器的董事長。

九派財經報導，該APP「幸運大轉盤」抽獎入口位於「會員俱樂部」一欄，而當前關於「幸運抽獎 快樂翻倍」的原本頁面內容已全部丟失，進入後只有辱罵彈窗出現，點擊「確定」後仍反覆彈出。

「國美」客戶端是國美零售線上總平台，版權歸於國美在線電子商務有限公司。公開訊息顯示，國美電器成立於2003年，法定代表人為董曉紅，實控人為中國鵬潤管理有限公司，後者與海洋城國際有限公司、宏希投資有限公司分別持有國美電器70%、19.5%、10.5%的股份。

國美零售在8月底發布上半年業績公告顯示，國美零售收入年減96.57%。此前，國美零售財報訊息顯示，2022年國美零售銷售收入人民幣174.44億元，較去年同期464.84億元減少290.4億元；此外，天眼查訊息顯示，截止9月15日，國美控股集團有限公司被執行總金額達到人民幣7.39餘億元。

黃光裕在2008年11月因涉嫌賄賂與挪用資金被逮捕，2010年被北京第二中級人民法院以犯非法經營罪、內幕交易罪、單位行賄罪等三罪判處有期徒刑14年；黃光裕隨後在2021年2月假釋期滿後出獄。

黃光裕出獄後，在2021年2月18日的國美控股集團高管會上表示。「力爭用未來18個月的時間，使企業恢復原有的市場地位。」但黃光裕策略並不奏效，開發的業務並未跑通，反而讓高管頻頻出走。

國美零售在去年10月21日公告坦言困難，表示受到疫情 影響，導致零售業受到挑戰，集團業務受到明顯影響；董事長黃秀虹在28日便說到該年12月底前只會給員工上社保，不會再發工資。