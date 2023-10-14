王毅與沙國外長通話 指以色列的行為已超越自衛範圍

加薩地帶南部城市汗尤尼斯14日遭以色列空襲後，當地民眾在廢墟中搜尋可能的生還者。(新華社)

以色列正集結大軍準備對加薩 大舉展開地面攻勢之際，據中國外交部於北京時間15日凌晨發布的新聞稿，中國外長王毅 14日與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾(Faisal bin Farhan Al Saud)通電話時指出，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加薩民眾的集體懲罰。

費薩爾告訴王毅，沙國對當前巴以局勢發展深感憂慮，譴責一切襲擊平民的行為，反對以色列強行將加薩民眾遷移至地區以外。當前有必要將人道主義物資盡快送到加薩民眾手中。

費薩爾說，希望國際社會共同努力，避免衝突擴大到其他國家。沙方認為，如果不落實聯合國安理會相關決議，不建立獨立的巴勒斯坦 國，巴勒斯坦問題就無法得到公正和持久解決。

費薩爾並肯定中國為推動世界和平與穩定發揮著重要和根本性的作用，表達沙方願同中方一道，推動各方遵守國際人道法，保護平民免遭傷害，落實安理會關於巴勒斯坦問題的有關決議。

王毅則重申，中方反對和譴責一切傷害平民的行為，因為這違反人類基本良知，違反國際法基本準則。以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加薩民眾的集體懲罰。各方都不應採取任何使事態升級的行動，而應盡快回到談判桌上來。中方正和各方密集溝通，推動停火止戰。

王毅強調，當務之急是全力保障平民安全，盡快打通人道救援通道，維護加薩民眾基本需求。中方認為，對巴勒斯坦的歷史不公已延續了大半個世紀，不能再繼續下去了。

他指出，所有愛好和平、主持公道的國家都應起而發聲，明確要求盡快落實「兩國方案」。中方願同沙烏地阿拉伯等阿拉伯國家一道，繼續支持巴勒斯坦恢復民族權利的正義事業，推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」正確軌道，得到全面、公正、持久解決。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點