紐時：中國經濟低迷 民眾消費降級掀價格戰

位於浙江杭州的庫迪咖啡。記者林宸誼／攝影

紐約時報 報導，中國經濟低迷，民眾對前景沒信心、被減薪或失業，出現消費降級潮，零售市場出現價格戰。如咖啡 連鎖店庫迪將拿鐵降至人民幣9.9元（約1.36美元）一杯，迫使對手瑞幸咖啡跟隨降價。

紐約時報中文網12日報導指出，中國咖啡店巨頭的價格戰愈演愈烈。

如連鎖店瑞幸咖啡2位創始人新創立的品牌庫迪咖啡，出售比瑞幸價格更低的同款飲料，有時就少了人民幣1元。

今年較早時庫迪將拿鐵降至人民幣9.9元一杯，迫使瑞幸跟進降價，並承諾2年內不漲價。隨後庫迪將拿鐵進一步降到8.8元一杯。

低價營銷為庫迪帶來不少生意。庫迪表示，創立不到一1年已開設5800多家門市，每家店平均每天賣出400多杯咖啡。

中國食品行業數據統計商Canyan Data的數據顯示，以售價低於美金1元的冰咖啡和珍珠奶茶為招牌的中國茶飲連鎖品牌蜜雪冰城，過去3年開設1萬8300家門市，目前門市總數超過2萬家。蜜雪冰城創始人的淨資產在去年增長了4倍。

價格戰迫使另一茶飲品牌喜茶去年降價3成，所有飲料價格都不再超過人民幣30元（約4.12美元）。喜茶本來以昂貴奶茶聞名，但去年宣布，無論競爭對手做什麼，都承諾在年內「絕不漲價」。

報導指出，中國的咖啡價格戰反映消費者一股新趨勢，就是為了應對由房地產 行業危機和出口下降導致的經濟低迷，他們正減少支出、增加儲蓄。上個月「消費降級」成為中國社群媒體平台微博的熱搜話題。

對需要民眾增加消費的中國領導層來說，這種節儉趨勢令人擔憂。為了刺激經濟增長，中國政府寄望國內消費增長來替代基礎設施支出和房地產投資，因為後兩者的興衰週期已讓地方政府和開發商債台高築。

澳洲摩納希大學（Monash University）經濟學副教授史鶴凌表示，中國人口袋裡的錢其實並不多，所以依靠民眾消費推動中國經濟的政策沒有取得成效，隨著民眾削減開支，成功的可能性就更小。

報導引述民眾的心聲。如33歲的陳曦曦（音譯）是湖北一所大學的行政管理人員，由於疫情和監管部門的打壓，她從事金融業的丈夫收入減少2/3，因此她正減少支出。

陳曦曦說，她不再購買星巴克咖啡，而是根據「誰便宜我就喝誰」的原則在瑞幸和庫迪之間選擇。她以前總使用昂貴的日本爽膚水，但現在改用價格便宜90%的中國品牌。她也不再購買「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）的內衣，而是選擇每件約人民幣20元的不知名品牌。

陳曦曦坦言：「今年的經濟形勢還是很明顯差了下來，我也不知道我存錢要幹什麼，但是我總覺得有一些錢應該會比較有安全感。」

29歲的王超（音譯）今年5月失業後只能靠失業救濟金度日，因此不得不大幅削減開支。