華為Mate 60 Pro助攻華為概念股暴力上漲一倍

華為Mate 60 Pro上市以來，多檔華為概念股暴力上漲。圖為北京一家華為專賣店內消費者正參觀 Mate 60 系列智慧手機。（路透）

中國A股近期出現華為概念股 炒作情況，多檔華為概念股在短短一個月內暴力上漲一倍，多家被點名的華為概念股公司密集發布風險提示後，股價仍繼續狂飆模式。

歐菲光被視為華為概念股的代表，由於大量供貨華為Mate 60系列的手機鏡頭，近期成為投資 人追捧的熱門股，12日攻上漲停板收人民幣9.36元，這是歐菲光連續五個交易日攻上漲停板，累計華為Mate 60 Pro從8月29日無預警開賣至今一個多月，歐菲光已上漲近一倍。

另一檔供應零組件給華為的聖龍股份12日也是連續五根漲停板，收在人民幣17.67元。與華為共同推出問界汽車的賽力斯也是接連大漲。負責華為手機衛星應用系統及雷達信號處理的華力創通股價並來到歷史高點。

上述公司股價已經累積了巨大漲幅，聖龍股份9月至今累計上漲53%，賽力斯股價同期的累計漲幅近85%，華力創通則累計暴漲142%。

不過，華為概念股股價一路走高的同時，公司基本面並不強，甚至在近半年出現虧損。如歐菲光，上半年虧損人民幣3.54 億元 ；賽力斯則虧損人民幣13.4億元。

8月29日，華為宣布全球首款支持衛星通話的大眾智慧手機Mate 60 Pro上市後，華力創通當天上漲14.9%。9月5日，華力創通公告稱，在連續12個月內累計收到同一客戶採購訂單總金額約為人民幣2.1 億元，被部分投資者猜測該客戶為華為。在華為光環加身下，華力創通在9月6日、9月8日漲停，9月5日～9月13日累計上漲73.4%。

賽力斯股價狂飆則與AITO問界新M7汽車上市並開啟交付有關。10月6日，華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東發文稱，9月12日新M7發佈至今，首銷大定超過5萬輛。十一長假後，賽力斯股價連續三個交易日漲停。